Yılın en şanslı ve en bereketli Balık Yeniayı gururla sunar!

Gökyüzünde uyum ve denge açıları mevcut, ama bunu bazı zorluk ve çekişmelerin arasından çekip almak gerekebilir. Yoğun ve dönüştürücü etkiler, tutkular, manipülasyonlar gırla gidiyor.

Burada terazinin kadife eldivenli demir elini kullanma zamanı! 🖐🏻 💕

Çünkü haritanın yükseleni terazi ve yeniayın yönetici gezegeni Venüs. Venüsümüz siyah giyenlerle çekişmeli bir rekabetten geçmekte, yeteneklerini kullanırsa karanlıklar içinden ışıltıyla sıyrılabilecek güçte. ✨

Nedir bu kadife eldivenli elin özelliği? Savaşmadan savaşmak. Karşıdakiler saldırma eğilimindeyse, hır gür çıkarıyorsa, baskılıyorsa onlarla diplomatik, sakin ve oyunda rekabet etmek.. Mantık ve uyum yeteneklerini kullanarak, güç gösterisi yapmadan istediğini almak..

Dinle yeniayın ışığında yürüyen kişi!

Karanlıktan gelen korkuya kapılıp kendini istemsiz bir dönüşüme bırakma, aklın ve zerafetinle bu oyunun asil ve gülümseyen galibi ol.

Hayaller, rüyalar, sezgiler, umutlar bugünlerde kucağına sığmıyor olabilir. Sanki yürürken arkana pembe bulut parçaları saçıyormuş gibi hissedebilirsin. Bu şahane etkiler buyursun gelsin! Kabul ama dikkat etmek gereken bazı konular var. Karşındaki “büyülü” şey neyse onu çok fazla idealize etmemeli, gündüz düşlerine yatmamalı ve aşırı fedakarlıklarda bulunmamalısın.

Balık sınırların silikleşmesi ve kendini kurban etmekle ilgilidir. Hayatına giren güzellikler bırak aksın ama seni çıkmazlara sürüklemesin. O masalın içinde uyanık yürü. Karşılıklı alma verme dengesini kurmayı ve mutluluğu yaşamayı bilirsen yeniayın hakkını gerçekten veriyorsun demektir.

Jüpiterli yeniaylar ciddi fırsatlar içerir. Hukuk, iş, anlaşmalar, ticaret, eğitim, seyahat, yeni felsefeler, yeni vizyonlar belirgin şekilde hareketlenir. Bereket ve şans kapıları açılır. Bir şeylerin kolayca çözüldüğüne şahit oluruz. Ama Jüpiterli fırsatlar aynı zamanda parlak uçan balonlara benzer, aksiyon almazsan parmaklarının arasından kayıp gider. Bu yeniayda beni en çok tedirgin eden şey, ayağa gelen fırsatların rehavete kapılıp anlaşılamama ihtimali. 🎈

Yeni bir şeyi başlatmak istiyorsak martın ilk haftasını, özellikle 4-6 Mart aralığını kullanalım.

Bu süreçte maneviyatın güçlendiğini, empati ve yardımlaşma duygularının arttığını, ilahi desteğin sırtları sıvazladığını hissedebiliriz. Kalpten geçen ve olması arzulanan güzellikler ansınızın kapıları çalabilir.

Jüpiter her şeyi büyütme etkisi olduğundan, fazla özgüvene, abartılı davranışlara ve rehavete kapılmamak gerekir. Ayrıca yeniayda etkisini gösteren Neptün olayları sisli puslu ve yanıltıcı bir pencereden gösterdiği için aşırı hayalcilik ve kendini kaptırma etkisinden de kaçınmak lazım.

Yeniayda hem savaş, dönüşüm, sıkışıklık hisleri; hem de barış, denge ve fırsat zincirleri iç içe geçmiş durumda. Uzun zamandır kalbe, duygulara, şifalanmaya bu kadar dokunan bir gökyüzü hareketi olmamıştı.

O zaman gelen hoşlukların sana akmasını sevgiyle kabul et, affet, merhamet duyguna güven..

Balık der ki zorlama, kontrolü bırak.. Kolaylıkla geleni severek sarmala.. Duygularını kapalı odalara kilitleme.. Kalbinden gelene kulak ver ve anda kal..

Umarım yeniay tüm dünyaya barış ve huzur getirir!

En güzel ihtimaller bizimle olsun!

🖤🪶

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