Your Tango'ya göre 19-25 Haziran'da ilişkisi sallantıda olabilecek 4 burç

Your Tango'nun burç yorumlarına göre bu hafta sürpriz sonlar ve başa çıkılması zor gerçeklerle dolu bir haftaya hazır olun. Hala aşık olup olmadığımızı merak edenlerimiz için, bu hafta duygularınızı, hislerinizi gözden geçireceğiniz bir hafta olabilir. İşte Your Tango'ya göre bu hafta ilişki konusunda canı sıkılabilecek 4 burç...

1. Yengeç Burcu

Özel ve iş hayatınızı dengeleme çabası arasında, birlikte olduğunuz kişinin sizi yeterince desteklemediğini hissedebilir ve bu da sizi aşağı çekmeye başlayabilir. Bu hafta karşıt konumda olan birçok gezegen var ve hepsi de sizi kişisel olarak etkiliyor. Bu durumda sizi biraz sabırsızlık ve hoşgörüsüzlüğe itebilirler.

2. Aslan Burcu

Gururlu bir Aslan olarak, dahil olduğunuz hiçbir şeyin başarısız olabileceğini düşünmek istemiyorsunuz ve bu tutumunuz nedeniyle ilişkinizde de denemeye devam edeceksiniz... Ta ki partnerinizin deneme isteğini uzun zaman önce kaybettiğini ve artık tüm ağır işleri sizin yaptığınızı fark edene kadar...

3. Başak Burcu

İlişkinizin sonunu görmek istemeseniz de, şu anda kendinize karşı dürüst olmaktan başka bir noktada olmayabilirsiniz... İkinizin de ilişkiniz konusunda kırmızı çizgileri çoktan aştığınızı fark edebilirsiniz.

4. Kova Burcu



Partnerinizle ilişkinizin sonu yaklaşıyor olabilirsiniz. Ona karşı hislerinizin kuvvetli olmadığını fark edebilirsiniz. Belki de zaten bunun pek de romantik bir ilişki olacağını düşünmüyordunuz.