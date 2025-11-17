Yüzbinlerce aldatma davası incelendi: İşte eşlerini en fazla aldatan 3 burç
Astroloji ve ilişki dinamikleri üzerine sosyal medyada en çok tartışılan konulardan biri, sadakat ve burçlar arasındaki ilişki. Son olarak, Maryville Üniversitesianketin sonuçlarına göre yüz binlerce aldatma davası ve ilişki verisinin incelenmesiyle hazırlanan şaşırtıcı bir liste yayımlandı. İşte eşlerini en çok aldatan burçlar...
Maryville Üniversitesi’nin 1974–2023 yılları arasında ABD’deki boşanma davalarını inceleyerek hazırladığı araştırma, "ihanet temelli" ayrılıkların burçlarla olan olası bağını mercek altına aldı.
Çalışma sonucunda hazırlanan raporda, 'ihanet' vakalarının somut delillerle desteklendiği davaların dikkate alındığı belirtilirken, 17 kişilik bir çalışma grubunun yürüttüğü makalede burçlar arasında sadakatsizlik açısından çok büyük ve anlamlı farklar olmadığına dikkat çekildi.
Çalışmada, yalnızca kanıtlanmış aldatma vakaları ele alındı. Sonuçlara göre, en çok sadakatsizlik sergileyen ilk 3 burç şu şekilde sıralandı...
EŞİNİ EN ÇOK ALDATAN 3 BURÇ
1) Yengeç – En çok aldatmaya karışan burç olarak dikkat çekti.
2)Aslan – İlişkilerde ikinci sırada en çok sadakatsizlikle anılan burç oldu.
3) Oğlak – Soğukkanlılığıyla bilinse de ihanet istatistiklerinde üçüncü sırada yer aldı.