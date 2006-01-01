Söz konusu çocuk olunca anne-babalar her alışverişte ince eleyip sık dokuyor, gıdadan giyime en sağlıklısını seçmeyi hedefliyor. Ancak sağlıklı bir çocuk sadece giydirip beslemekle olmuyor. Neyle oynadıkları da çok önemli. Çünkü çocuklar oyun oynayarak gelişiyor ve büyüyor.

Çocuk yetiştirmeye toplumsal sorumluluk olarak bakan Mucit Panda, çocukları şiddete yönlendiren, cinsiyet ayrımını öne çıkaran, hikayesi çoktan yazılmış, yetersiz kalitede ve kısa sürede çöp sepetine giden oyuncaklar yerine hayal gücüne sınır koymayan, sağlıklı, kaliteli, hem eğlendiren hem de eğiten ürünler sunuyor. Söz konusu çocuk olduğu için ürün seçiminde kalite kriterlerinin yüksek tutulması gerektiğini düşünen Mucit Panda ekibi, çocukların zihinsel ve sosyal gelişimlerini, hayal gücü ve yaratıcı becerilerini destekleyen orijinal ürünleri web sayfası üzerinde bir araya getiriyor.



Mucit Panda’nın oyuncak yelpazesi bebeklik dönemi için uygun olan ahşap oyuncaklardan, ilerleyen yaşlarda kendi keşiflerini yapmalarını sağlayacakaları oyuncaklara kadar çeşitlilik gösteriyor.



Neden Mucit Panda?

Mucit Panda ekibi, geleceğin mucitlerine umut dolu yarınlar bırakmayı hayal ediyor ve ‘panda’ sözcüğü ile doğaya, dünyaya dair farkındalıkları sahipleniyor. Sadece oyuncakları değil, üretim süreçlerini de yeşile ve insana saygı üzerine kurgulamış markaları öne çıkararak sürdürebilirliği destekliyor.

Mucit Panda’da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla nisan ayı boyunca hem daha çok çocuğu kaliteli oyuncaklarla buluşturacak hem de bu yolla bir sivil toplum kuruluşuna maddi destek sağlanacak bir kampanyaya hazırlanıyor.





Fat Brain Toys- Squigz

İki parçayı birbirine iliştirip basınç uygulayın. Dışarı çıkan havanın yerine eğlence dolacak! Squigz’in şekilleri tamamen kendilerine has ve esnetilip birbirine eklenebiliyor.

Yaş Grubu: 3-99

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