9’u da muhteşem ay

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Tam dokuz ay! İlk haberi aldığınızda mutluluktan uçacak, bazen erkenden uyuyakalacak, bazen mide bulantılarından sıkılacak, zaman zaman endişeler yaşayacak, bazen eşinize bazense işinize saracak, ama kendinizi hep çok özel hissedecek, sonuçta gerçekten farklı bir dönem yaşayacaksınız. Bu 40 haftayı rahat geçirmek içinse işte yapabilecekleriniz...

Yazı: Filiz Şeref



Şimdi... Koltuğa oturun. Arkanıza yaslanın. Ayaklarınızı uzatın. Elinize bir fincan ılık sütünüzü alın. Ve şöyle yumuşak yumuşak çalan bir de müzik açın. Ancak sözsüz bir şey olsun lütfen. Kafanızı boşaltın, gözlerinizi kapatın. Belki uykuya dalarsınız...

Ne güzel!

Peki niye mi durup dururken bunları yapıyorsunuz? Çünkü bebekten sonra hayatınızda bir miktar değişimler gerçekleşecek. Bir de, biz dostuz sonuçta... ‘Bana niye kimse bunu söylememişti?’ dememeniz için uyarımızı yapalım; özellikle ilk aylar çok da kolay geçmeyecek! Evet dünyanın en güzel şeyi ama ilk günlerde ‘ah ne de güzelmiş!’ diyemeyeceğiniz anlarınız da olacak. Şu anda bu dokuz ayı rahat ve huzurlu geçirmeniz için belki de en geçerli neden bu. Diğeriyse elbette huzurlu ve mutlu hamilelik, sağlıklı ve huzurlu bir anne ve bebek demek!



Miskinlik yok!

Evet biraz hormonlar, biraz ‘doğum nasıl olacak, bir bebekle ben ne yapacağım?’ gibi soru işaretleri, biraz da kilo almaya başladıkça gerilen karınla birlikte gerilen sinirler... ‘Aman sıkılmayın aman rahat olun’ demekle biliyoruz ki olmuyor. O yüzden siz iyisi mi serotonin salgılatan, pozitif enerji veren aktivitelerde bulunun. Spor yapmak ilk adım. Tabii ki ağır olanlardan kaçıyoruz. Pilates, yoga, yüzme ve yürüyüş ideal. Tabii ki bunları da doktorunuza danışarak yapmalısınız. Aynı zamanda evde kendinize ait bir alan yaratın ve günün belirlediğiniz bir saatinde en az yarım saat kendinizle baş başa kalarak kendinizi dinleyin.



Suyun kaldırma kuvveti

Hamilelik sırasında sizi en çok rahatlatacak, modunuzu havalara kaldıracak şeylerden biri de banyo yapmak. Her gün banyo yapmak hem vücut ısısını normal düzeyde tutmanın hem de sizi rahatlatmanın en etkili yollarından. Ancak çok önemli bir nokta var; yıkanırken kullandığınız su 37-38 derece olmalı. Aşırı sıcak su, hamilelik döneminde zararlı olabiliyor. Banyo süresi 15 dakikadan uzun olmamalı.



