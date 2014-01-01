Doğum öncesi yaşamın başladığı anne karnında, bebek annenin tüm hislerinin farkında... Yaşadığınız stres onu etkiliyor. Stresin düzeyi artıyorsa destek almayı düşünmelisiniz.

Yazı: Ayşegül Uyanık Örnekal



Hamileliğin ilerleyen zamanlarında başlayan tekmelemeler, hareketlenmeler anne ile bebek arasındaki ilişkiyi gösteriyor. Çünkü birtakım biyolojik gereksinimler bu davranışlara yol açabiliyor. Oysa bebekler yalnızca biyolojik değil, psikolojik olarak da anneye bağımlı büyüyor. Anne karnındaki birkaç haftadan sonra sevinç, hüzün gibi birçok duyguyu hissedebilen bebekler, tüm süreci adeta onunla birlikte yaşıyor. Bu etkileşim öyle boyutlara ulaşıyor ki bebeğin dünyaya gelmesinin ardından tüm yaşamını etkileyen ruhsal ve fiziksel sorunlara yol açabiliyor. Bu konuda Almanya’daki Heidelberg Üniversitesi’nde birçok bilimsel çalışma yapan, Davranış Bilimleri Enstitüsü’nden Uzman Klinik Psikolog Dr. Ayşe Bombacı ile hamilelik dönemindeki stresin, anne ve bebek üzerine etkilerini konuştuk.



Bebekler, anne karnındaki sekizinci haftadan itibaren anneleriyle birtakım duygular paylaşabiliyor. O dönemde bebek neler hissediyor?

Bunu ‘doğum öncesi yaşam’ olarak adlandırabiliriz. Çünkü yaşam doğumdan sonra değil, önce başlıyor. Sürekli anneyle iletişim içerisinde, onun duygusal sisteminin bir parçası olarak büyüyen bir bebekten söz ediyoruz. Bu durumda, anne rahmi de bebeğin ilk evi oluyor. Bu güvenli alanın çevresel koşullarını sadece annenin yeme-içme alışkanlıkları ya da egzersiz durumu gibi faktörler etkilemiyor. Anne adayının ne hissettiği, ne yaşadığı da büyümekte olan bebeği duygusal olarak besliyor. Yani anne-çocuk arasında oluşan duygusal bağ, kendini o günlerde göstermeye başlıyor.

Hamilelik üçer aydan oluşan üç döneme ayrılıyor. Bebek ilk baştan itibaren, onun için anne rahminde sağlanan psikolojik ve biyolojik koşullara bağlı olarak, annesiyle iletişim içinde büyüyor. Yani bebeğin gelişimi belli bir genetik mirasın getirdiği yapı planına göre tamamlanmıyor. Bu, günümüz bilim dünyasında ‘epigenetik’ olarak tanımlanıyor. Genetik mirasımızın yanı sıra çevresel koşullardan etkilenerek potansiyellerimizden faydalanıyoruz ve bu çevresel koşullar ilk defa anne rahminde oluşmaya başlıyor. Bu durum hem hastalık hem sağlık yönünden önem taşıyor. Ancak prenatal dönemde yani hamilelik boyunca alışılagelmiş olan rutin doktor kontrolleri sürekli olarak biyolojik sisteme odaklanıyor.



Dolayısıyla konunun psikolojik tarafı çok fazla önemsenmiyor ya da ikinci plana atılıyor, değil mi?

Evet, kesinlikle öyle. Halbuki yapılan bilimsel çalışmalar gösteriyor ki stres önemli bir faktör. Annenin depresif, kaygılı ruh halinin yanı sıra gerek iş, gerek partner, gerekse çevresel ilişkilerinde yaşanan her şey direkt plasenta üzerinden bebeğe geçebiliyor. İlk sekiz haftada oluşan plasenta halk arasında ‘bebeğin eşi’ olarak adlandırılıyor. Bebek bu yolla hem biyolojik hem de duygusal olarak besleniyor. Plasentanın görevi bebeği korumak olsa da bunu yüzde 100 sağlayamıyor. Alkol, sigara, madde tüketiminde bunlar belli oranda bebeğe geçebiliyor.

Yeniden konunun psikolojik boyutuna dönecek olursak, stres çok kompleks bir kavram. Psikolojik sistemde davranış boyutunda, düşünce dünyamızda yansımaları oluyor. Bir yandan da biyolojik sistemde kortizol hormonu olarak karşılık buluyor. Eğer anne kronik bir strese maruz kalırsa, plasenta bu hormonu ancak belli bir seviyeye kadar süzebiliyor. Örneğin her gün yaşadığımız iş ya da ilişki kaynaklı günlük sorunlar... Yaşanan stres kendini depresif ruh haliyle de gösterebiliyor. Depresif duygudurumu; kayıp yaşantıları, ani taşınmalar, evlilik gibi majör olaylar stres yaşantılarına örnek teşkil ediyor. Kadının bunlar�� sindirip, uyum sağlaması gerekiyor. Çünkü hamileliğin kendisi zaten başlı başına bir stres kaynağı. Aynı doğum ve ölüm gibi büyük değişime yol açan, yaşamı kökten değiştiren bir durum. Ortaya çıkan bu durum yeni uyum mekanizmalarına, yeni bir bilinç düzeyine, ilişki ağlarını yeniden organize etmeye gereksinim yaratıyor. Dolayısıyla hamileliğin getirdiği hassas ve kritik dönem söz konusu olduğunda, hem anne hem baba adaylarının bilinçlendirilmesi ve önleyici tıp uygulamalarının yapılması gerekiyor. Bunlar Avrupa, Amerika ve Avustralya’da çok yaygın. Söz konusu ülkelerde kadın doğum doktorları ve eğitimli ebeler anne adaylarının psikolojik takibini de yapıyor.

Bu kapsamda hangi uygulamalar yapılıyor?

Kadınların duygudurumunun değerlendirildiği ‘Edinburgh Doğum Sonrası Depresyon Ölçeği’ adında bir test var. Kendi kendini değerlendirme ölçeği olan bu testin Türkçe standardizasyonu da mevcut. Kadınlar idealize edilmiş annelik rolünün baskısı altında kalıp, olumsuz ve negatif duygular nedeniyle kendilerini suçluyor, giderek yalnızlaşabiliyor ya da kendilerini saklayabiliyor. Bu değerlendirme ölçeği de söz konusu durumlar için geliştirilmiş, son derece güvenilir ve geçerliliği de bilimsel çalışmalarla ispatlanmış bir test. Edinburgh Doğum Sonrası Depresyon Ölçeği, 10 sorudan oluşuyor ve hem hamilelik hem de doğum sonrası dönem için kadının duygudurumunu ölçmede kullanılıyor. Test sonucunda, 0-30 arasında bir puan elde ediliyor. Eğer bu puan 13’ün üzerindeyse kişinin depresyon açısından büyük risk altında olduğu ihtimali gündeme geliyor ve hemen yardım alması gerekiyor. Çünkü hamilelikte görülen depresyon halk arasında bilinenin aksine aslında çok yaygın. Doğum sonrası depresyon, ülkemizde yeni yerleşen bir kavram. Bu konuda 2014’ten bu yana ‘Lohusa Depresyonu Farkındalık Haftası’nın ülkemizde öne çıkmış olması da önem taşıyor.

Bazı durumlarda bebeklerin anne karnında yaşadığı travmalar da söz konusu olabiliyor. Bunlardan söz edebilir misiniz?

Anne karnındaki yaşam, çocuğun doğum sonrası nasıl bir yaşam süreceğinin ilk deneyimlerini oluşturuyor. Örneğin, 28’inci haftadan sonra bebekler artık babadan ya da dış dünyadan gelen sesleri de duyabiliyorlar. Dolayısıyla eğer aile içinde stresli bir ortam varsa, çiftler arasında çatışmalar, yüksek tonlu kavgalar oluyorsa, bebek hem babanın sesini duyuyor hem de bunları hissediyor. Yapılan araştırmalar sayesinde, stres halinde annenin kortizol seviyesi ile bebeğinki arasında büyük oranda paralellik olduğu tespit edildi. Bu da bebeğin, annenin stresinden büyük oranda etkilendiğini gösteriyor. Bebeğin rahimde duyduğu en net ses, annesinin iç organlarının sesi. Dolayısıyla bebek üzüntü, sinir ve benzeri durumlarda kalp atışları hızlanan anneden etkileniyor.

Bu bebeklerde hangi tepkilerin ortaya çıkmasına yol açıyor?

Eğer hamilelikte yüksek dozda stres yaşanmışsa, bebekler doğum sonrası evrede strese karşı daha az toleranslı olabiliyor. Yani stresle baş etmede zorlanabiliyor ya da regülasyon sorunları yaşayabiliyor. Bunlar da aşırı ağlama, kolik bebek, beslenme, yeme, sindirim sorunları, emzirme problemleri gibi şikayetlerle kendini gösteriyor. Ama bunlar daha çok neonatal dönemde görülüyor. Oysa anne karnındaki yaşantı bizim hayat boyu sağlığımızın temelini oluşturuyor. İlk prenatal dönemin keşfi de bu şekilde oluyor. Oradaki en önemli kavramlardan biri de fetal programlama. Yani anneyle olan etkileşim içerisinde hem annenin yeme, içme ve fiziki alışkanlıkları hem de psikolojisine bağlı olarak ileride metabolik rahatsızlıklar geliştirip geliştirmeyeceğimizden bahsediliyor. Depresyon ve kaygı bozukluklarının ortaya çıkıp çıkmamasının temelleri de ilk defa anne rahminde atılıyor. Bu konuda yapılan araştırmalar, yetişkin yaşlarda diyabet, koroner kalp, solunum yolları bozuklukları gibi hastalıkların -ki bunlar biyolojik sistemin hastalıkları olsa da psikolojik yönü de var- kökeninde, rahimdeki bebeğin, annenin yaşadığı strese bağlı olarak maruz kaldığı stres yaşantılarının önemli rolü olduğunu gösteriyor.

Bebek annesinin mimiklerini, beden dilini göremiyor ama vücudunda hissettiklerini tümüyle yaşıyor. O halde bebekleri kandırmanın mümkün olmadığını söyleyebilir miyiz?

Şöyle bir ayrım yapmakta fayda var. Çevresel koşullar ne kadar zor olursa olsun, kronik stres yaşantısı söz konusu olduğunda ileride bebeğin ve büyüyen çocuğun biyolojik, psikolojik hastalıklara yakalanma riski artıyor. Ama bu anne adayının hiç stres yaşamaması anlamına gelmiyor. Bu zaten mümkün değil ve belli bir oranda stres yaşanmalı da... Bebeğin stres unsuruyla baş etme donanımının oluşması gerekiyor. Dolayısıyla belli oranda stres yaşanması normal. Çocuk üzerindeki olumsuz etkiler, kronik stres ya da travmatik olumsuz bir yaşantı söz konusu olduğunda kendini gösteriyor. Bu yüzden anne adayı, nitelik ve mümkünse nicelik olarak daha mutlu ve huzurlu zamanlar yaşarsa bebek de bu durumdan oldukça olumlu etkileniyor.

Sorunuza gelirsek... Bazen biz kendimizi ya da konuştuğumuz insanları “Gayet iyiyim, keyfim yerinde, hiçbir sorun yok” diyerek kandırabiliyoruz. Ama kalbimiz daha farklı atıyor, karşımızdaki içimizi göremiyor. Bebek ise kalp atışlarının hızından, stres hormonu kortizolun kandaki seviyesinin yükselmesinden ortamdaki stresi fark edebiliyor. Bunu bilinçli olarak fark etmiyor ama tüm yaşananlara karşı belli bir duyarlılığı var. Dolayısıyla stres kronikleştiğinde etkisi kalıcı olabiliyor.

