Annelerin bize gönderdikleri soruları, uzmanlara danışıyoruz...

6.5 aylık hamileyim. Bağırsak faaliyetlerim çok dengesizleşti. Genellikle kabızlık çekiyorum. Ne yapabilirim?



Kabızlık gebelikte yükselen hormonların etkisi ile bağırsak hareketlerindeki zayıflamaya bağlıdır. Gebelikle birlikte değişen hormon yapınız sebebiyle bağırsak hareketlerinizin zayıflaması ve kabızlık çekmeniz çok doğal. Bu durum tüm gebelik süresince de devam edebilir. Aynı zamanda ilerleyen gebelikle birlikte mide kapasitesinin azalması da hazımsızlık ve ekşime gibi problemleri beraberinde getirebilir. Mide sorunları için alınacak en iyi tedbir az ve sık beslenmektir. Kabızlık için ise alınacak önlemlerin başında bol su tüketmek ve posalı yiyecekler ile beslenmek gelir. Bu tedbirler yetmezse magnezyum içeren preparatlar kullanabilir, yine sonuç alınamazsa lactuloz içeren ilaçları da doktorunuza danışarak alabilirsiniz.

Mozaik Tüp Bebek Merkezi Kadın Doğum Uzmanı Op. Dr. Koray Altunay

Sekiz aylık bir oğlum var ve hala emziriyorum. Bu dönemde dövme yaptırmamın bir sakıncası var mı? Yaptırırken nelere dikkat etmeliyim?

Emzirme döneminde annelerin mümkün olduğunca doğal olmayan her şeyden uzak durması tavsiye edilir. Özellikle dövme işlemi sırasında ya da sonrasında herhangi bir enfeksiyon söz konusu olabilir. Bu enfeksiyonu önlemek için de antibiyotik tedavisi uygulanabilir. Bu durumda alınan antibiyotik gibi ilaçlar anne sütü aracılığıyla bebeğe geçecektir. Hem anne sağlığını hem de bebek sağlığını olumsuz yönde etkileyebilecek olan dövme gibi doğal olmayan işlemlerin emzirme döneminde yapılması tavsiye edilmez. Bu nedenle bu işlemi emzirme sonrası bir döneme ertelemenizi öneririm.

Memorial Şişli Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Dicle Çelik

Üç aylık bebeğim var. Sütümü artırmak için ne yapabilirim?

Bebeklerin ana besin maddesi olan anne sütünü arttırmanın veya korumanın çeşitli yolları vardır. Bunlardan biri; annenin yeterince dinlenmesi, uyuması ve stresinin olmamasıdır. Annenin gerginliği süt üretimini etkiler. İkincisi, yeterli su tüketimidir. Emziren annelere ortalama 2-3 litre su tüketilmesi önerilir. Üçüncüsü diğer besinlerdir. Bu besinler bazı toplumlara göre değişse de (örneğin yeşil papaya bizim ülkemiz için geçerli değil) genel olarak yulaf ezmesi, havuç, rezene, ceviz, fındık, susam, zencefil, sarımsak olarak sayılabilir. Bu arada sarımsak, zencefil gibi besinleri çok fazla değil, sadece yemeğe tat katma amaçlı tüketmek gerekir. Ayrıca maydanoz, dereotu, bulgur, ısırgan otu da süt verimini artırmada faydalı olur. Sık emmeyen bebekler için arada anne memesini sağmak da süt üretimini arttırabilir. Ayrıca ilk üç ay için geçerli olan, her 20 günde bir süt üretiminin çocuğun ihtiyacını karşılayamaması gibi bir durum oluşur. Bu durum 3-4 gün sürer ama sonra düzene girer. Bu durumu bilen annenin moralini bozmaması gerekir.

Acıbadem International Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Şeyma Ceyla Cüneydi