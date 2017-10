Yaşam ve nefesin bağı, anne ve bebeğin bağı kadar güçlü ve ayrılmaz! Onu doğru kullanmaksa elinizde… Şimdi derin bir nefes alın; çünkü bu gücü keşfe çıkıyoruz...

Yazı: Elif Girgin



İçinizde yeni bir yaşam filizlenirken yaşadığınız mutluluğun yanı sıra; korkular, kaygı ve endişeler de kaplıyor içinizi… Ne olacak, nasıl olacak diye bir bilinmeze doğru yol alırken, çıkış aslında çok da uzağınızda değil, nefesinizde! Şimdi tekrar düşünün; endişelerinizin tutsağı mı olacaksınız, yoksa odağınızı pozitif düşüncelere çevirip mutlu mu olacaksınız? Yazar ve Terapist Ülker Uzun Polat ile aslında yaşamın her aşamasında önemli olan nefesin, hamilelik dönemi ve sonrasında anne ve bebeğe katkılarını konuştuk…



Artık hepimiz biliyoruz ki doğru ve doğal nefes almak çok önemli. Hamilelik öncesinde, hamilelik sırasında ve sonrasında ise bu daha da önemli. Neden?

Doğal diyafram nefesleri kullanmak hayatımızın hemen her aşamasında, her döneminde son derece önemli. Ancak hepimizin bildiği gibi, hamilelik çok özel bir dönem. Bir yandan içinizde yeni bir hayat canlanırken, onun günbegün büyüdüğünü gözlemliyorsunuz, bir yandan da kendinizi hiç alışık olmadığınız yepyeni duygular, düşünceler içerisinde buluyorsunuz. Bir yandan aileye yeni birinin gelmesi beklenirken, bir yandan da hayatınızda hiç olmadığınız kadar kendi içinize döndüğünüz, içinizde gelişen yaşamı ve bunun mucizesini algılayıp fark etmeye başladığınız bir süreç başlıyor… Hamilelikte ve öncesinde bu büyük değişime hem zihnen hem duygusal olarak hem de fiziksel olarak hazır olma aşamalarında nefesin faydaları saymakla bitmez... Özetle söylemek gerekirse, nefes çalışmaları gerek hamilelik sürecine adaptasyonda, gerekse doğumda ve hamilelik sonrasında bizi bekleyen her türden zorluğa göğüs gerip, karşılamada son derece kolaylaştırıcı bir rol oynuyor.



Süreci kolaylaştıracak en önemli şey nefes yani…

Evet, nefes bu dönemde her zamankinden çok daha önemli çünkü ne olup biteceği hakkında hiçbir fikrinin dahi olmadığı bu dönemde, annenin yaşamı ve ona getirdiği her şeyi olduğu gibi alıp kabul etmesi, başına geleceklere direnmeden, karşı koymadan hayatla uyum içinde akabilmesi hayati derecede önemli. Üstelik, mümkün olduğunca endişe ve stres yaratan koşullar ve durumlardan uzaklaşmayı ve bilinçli bir şekilde odağınızı olumlu, pozitif şeylere kaydırmayı öğrenmeniz gereken özel bir dönemin içindeyken; neredeyse sizi sürekli olumlu ve pozitif modda tutacak tek şey nefesiniz ve nefes farkındalığınız olacak... Yaşamla nefesin bağını bir kez keşfettiğinizde, nefesinizin gücünü kullanarak, her türlü stres veren düşünceden, gerginlikten kurtularak; keyif ve neşenizi artıracak daha huzurlu ve mutlu bir ruh haline geçebilirsiniz. Hem de bunun için özel bir çaba harcamadan, kendiliğinden, rahat bir şekilde… Bu işin duygusal ve zihinsel yanı... İşin bir de fiziksel yanı var: Unutmayın ki, bebeğiniz yediğiniz içtiğiniz her türlü besinden faydalandığı gibi nefesinizle kanınıza geçen oksijenden ve onunla gelen yaşam gücünden de besleniyor olacak.



Nefes çalışmaları anneye neler kazandırır?

Bence, anne-baba adayları çocuk sahibi olmaya karar verdiği andan itibaren doğru nefes tekniklerine başlamalı… Annenin doğru nefes alması, yumurtalıklarına oksijen gitme oranını ve dolayısıyla da hamile kalma oranını arttıracaktır.

Doğal diyafram nefesleri almanın sadece yumurtalıklara değil tüm organlara ne kadar faydalı olduğu doktorlar tarafından da kabul edilmiş durumda. Bu sebeple nefes çalışmalarının; zorlanmadan, doğal yöntemlerle ve kolaylıkla hamile kalmak isteyen anne adaylarında çok büyük faydası olacaktır. Çünkü istenildiği halde hamile kalamamaktaki en önemli sorun alt karın bölgesine nefesin gitmemesi ile yakından bağlantılıdır. Hamilelikte yapılan nefes çalışmalarının annenin ve bebeğin enerjisini arttırdığını da bir kez daha hatırlatmakta fayda var. Bu da sağlıklı bir hamilelik için olmazsa olmaz bir koşul. Dahası, nefes çalışmaları annenin doğumdan sonra, eski formuna girmesine, eski zindeliğine dönmesine ve kendisini toparlamasına da yardımcı oluyor. Bu çoğu zaman önemli bir sorun olduğu için özellikle vurgulamak istiyorum. Oksijen vücuttaki yağı yakmak ve metabolizmayı canlandırmak için gerekli bir koşul.



Hamilelik döneminde herkes nefes çalışabilir mi?

Hamilelerin nefes çalışmasında herhangi bir sakınca yok ve her hamile ilk üç aydan sonra rahatlıkla nefes çalışabilir. Burada ilk üç ay hamileliğin genel anlamında bir sorun olup olmadığını anlamak açısından önemli olduğu için doktorların verdiği uyarı doğrultusunda söylenmiş, önlem amaçlı bir süredir. Bu sürede doktorlar hamilelerin genel anlamda pek bir şey yapmasını onaylamazlar. Hamile yogasına bile ilk üç ayın sonunda başlamaları tavsiye edilir.



Hamilelerle nefes çalışırken nelere dikkat ediyorsunuz?

Hamilelerle nefes çalışırken dikkat edilmesi gereken tek şey, elle baskı uygulamadan çalışmayı yapmaktır. Genelde nefeste baskı uygulayarak belli akupunktur noktaları ve enerji bölgeleri aktive edilir. Hamilelerde bu türden baskılar yapılmaz. Bir de genelde nefes çalışmalarında kişi sırtüstü yere uzandırılırken; hamileler düz bir şekilde uzanmakta zorlanacakları için, onlara 45 derece eğimle oturtularak nefes çalışması yaptırılır. Bunların dışında unutulmaması gereken bir başka şey de; her hamileliğin özel olduğudur. Aynı kişi dahi hamileliklerinde farklı duygusal ve fiziksel ihtiyaçlar içerisinde olabilmektedir. Burada önemli olan anne ve bebeğin özel durumuna ve ihtiyaçlarına yönelik bir yaklaşım içerisinde olmaya dikkat etmektir. Annenin endişeleri, birtakım gelecek kaygıları ya da bir yası, bir yakınının kaybı ve acısı varsa bunları hafifletmeye yönelik özel çalışmalar yapılmalı.

Hep annelerden söz ettik… Peki, babalar da nefes çalışmalı mı? Babalara ne kazandırır doğru nefes?

Cinsiyet, yaş fark etmez. Nefes çalışmaları her yaştan, herkese faydalı olan bir çalışmadır. Tabii ki her anne adayı kadar babalar da bu dönemde belli bir stres, kaygı ve endişe yaşar. Nefes çalışmalarıyla babalar da kendilerini rahatlatabilirler. Onların kendilerini rahat ve huzurlu hissetmeleri anneyi ve dolaylı olarak bebeği etkileyeceğinden, burada da tıpkı annede olduğu gibi, çifte kazanç söz konusudur.





Nefes çalışmalarının anne karnındaki bebeğe etkileri neler oluyor?

Hamilelikte annenin bedensel faaliyetleri ile birlikte ruhsal durumu da direkt bebeği etkiler. Hamilelikte bebeğin annenin kaynaklarından birebir beslendiği düşünülürse, annenin hayat enerjisi, kanındaki oksijen oranı, güçlü bir bağışıklık sisteminin olması bebeğin ruhsal ve bedensel gelişiminde son derece etkili. Nasıl ki anne beslenmesine dikkat etmez, madde kullanımından vazgeçmezse bu bedensel olarak çocuğun sağlığını olumsuz şekilde etkiliyorsa; aynı şekilde annenin ruhsal olarak yaşadığı travmalar da anneden bebeğe aktarılıyor. Bu yüzden, hamilelikte annenin ruhsal ve bedensel sağlığını korumak çok önemli. Öncelikle anne hamilelik aşamasındayken, değişen hormonlardan ve bebekle kurulan bağdan dolayı duygusal anlamda oldukça hassas bir dönemdedir. Hal böyleyken, annenin kendini güven ve huzur ortamında hissetmesinin sağlanması son derece önemli bir hal alır. Zira, anne karnındaki küçük beden de, annenin maruz kaldığı olumsuz veya olumlu her türlü ruhsal ve bedensel olaya anneyle birlikte maruz kalır. Dolayısıyla, anne nefes çalışarak kendini rahatlattığında, mutlu ve keyifli bir şekilde huzuru ve güveni soluduğunda; bebek de bu mutluluğunu anne karnına attığı küçük dokunuşlarla belirtir. Nefes çalışmasında her iki ruha ve en önemlisi anne-çocuk arasındaki derin bağa bir dokunuş yapılmış ve bu sırada her iki ruha birden yol gösterilmiş olunur.



Nefes çalışmalarına ne zaman başlanmalı?

Hamileliğin ilk üç ayını takiben anne ve bebeğe yönelik nefes çalışmalarına başlanılabilir.

Kendi başına nefes çalışan anne adayları nefes çalışmasını nasıl yapmalı?

Nefes alırken, bebeğin olduğu bölgeye ellerinizi nazikçe koyun ve her nefes alışınızda, elinizin bulunduğu yere doğru nefes aldığınızı hayal edin. Bu sırada, ilk olarak karnınızın hareket ettiğinden ve elinizin yukarıya doğru itildiğinden de emin olun. Bu diyaframınızı çalıştırdığınız anlamına gelir. Eğer yukarı doğru kalp nefesleri alıyorsanız, bunun olmasını engelleyecek şekilde bilinçli nefesler alıp vermeye başlamalı ya da bir uzmandan destek almalısınız.