Çalışan hamilelerin yasal hakları neler?

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Hamilesiniz ve çalışıyorsunuz… Peki, ne zaman izne çıkacaksınız, süt izninizi nasıl kullanacaksınız? İşe ne zaman geri döneceksiniz? Aklınıza takılan bu tür sorular varsa, bu rehber tam size göre!

Doğum ve süt izni kullanmanın esasları İş ve Sosyal Sigortalar Kanunları’nda belirlenmiş durumda. İşte yapmanız ve bilmeniz gerekenler…



İş yükünüzü hafifletebilirsiniz

Doktor raporu ile gerekli görüldüğü takdirde hamile kadınların sağlığına uygun daha hafif işlerde çalıştırılması zorunludur. Aksi takdirde hamile kadın işçinin, işinin özelliğinden dolayı olumsuz etkilenmesi, buna bağlı olarak sağlığının bozulması hallerinde işveren işçisini bünyece uygun işte çalıştırmamasından dolayı sorumlu olacaktır. Ayrıca bünyece uygun işte çalıştırılmadığı için maddi ve manevi zarara uğrayan kadın işçinin işvereni hakkında zararlarını giderme davası açması da mümkün.



Ücretli izin hakkı

İşveren hamilelik süresince periyodik kontrol için ücretli izin vermek zorundadır. Bu muayeneler için ücret kesintisi yapılmaz. Hamilelik sürecinde gerekli görüldüğü takdirde doktor onayı ile yine ücret kesintisi yapılmaksızın hamileler daha hafif işlerde çalıştırılabilir.



Doğum izni

Hamile kadın işçilere, doğum öncesinde ve sonrasında sekizer hafta süre ile ücretsiz izin verilir. İkiz gebelik halinde doğum öncesi ücretsiz izin 10 haftaya kadar çıkarılabilir. Kadın sigortalının talep etmesi halinde, doktor onayı da olduğu sürece doğum öncesi izin süresi üç haftaya kadar kullanılabilir, kullanılmayan doğum öncesi izin süreleri ise doğum sonrası iznine ilave edilebilir. Sağlık durumlarının gerektirmesi halinde, doktor raporu ile doğum öncesi ve sonrası izin süreleri uzatılabilir.



Doğum sonrası ücretsiz izin

Hamile kadının isteği halinde doğum sonrası izninin bittiği tarihten itibaren altı aya kadar ücretsiz izin verilebilir.



Süt izni

Çocuk bir yaşını doldurana kadar annenin istediği saatlerde kullanmak üzere günde bir buçuk saat süreyle süt izni verilir.