Anne oldunuz, tam da onun kokusunu doyasıya içinize çekecekken o da ne; burnunuz akmaya, boğazınız ağrımaya başladı. Şimdi ne yapacaksınız?

Yazı: Nilgün Yıldız Konakcı

Hepimiz gribin ne kadar bulaşıcı olduğunu biliyoruz. Peki konu bebeğimiz olduğunda ne yapacağız? Onu kucaklayamayacak ve daha da önemlisi emziremeyecek miyiz? Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Gülcan Çelik, “Grip (İnfluenza virüsleri) tüm dünyada her yaş grubunda akut solunum yolu enfeksiyonuna sebep olan etkenlerdir. Ciddi akciğer hastalıklarına ve ölüme yol açabilmesi, ülkeler ve kıtalar arası yaygınlaşma özelliğine sahip olması nedeniyle soğuk algınlığından ve diğer solunum sistemi hastalıklarından farklıdır. Küçük bebekler, kronik hastalığı bulunanlar, bağışıklık yetersizliği olan hastalar ve hamilelerde ise daha ağır ve ilerleyici hastalığa neden olabilir; sinüzit, otitis media, krup, bronşit ve pnömoni gibi komplikasyonlarla karşımıza çıkabilirler” diyor. Grip, kişiden kişiye damlacık yoluyla bulaşıyor ancak bulaşmada yüzeylerin rolü göz ardı edilmemeli. Kişi bol miktarda virüs barındıran masa, kapı kulbu, oyuncak gibi yüzeylere temas ettikten sonra eliyle mikrobu yaymaya devam ediyor. Bu bulaşma şekli, özellikle her şeyi ağzına götürebilen çocukların enfekte olması açısından daha da büyük önem taşıyor.



Bebeği gripten korumanın yolları

• Bebekleri özellikle grip mevsiminde kapalı mekanlara sokmayın.

• Bebeğinizi grip geçirmekte olan kişilerden uzak tutun.

• Bebeğin bağışıklık sistemini güçlü tutmak için, eğer henüz anne sütüyle besleniyorsa düzenli olarak emzirmeye devam edin.

• Katı gıdalarla beslenmeye başladıysa bağışıklık sistemini güçlendirecek besinler ve bol sıvı verin.

• Bebeğinizin ve ailenin diğer tüm fertlerinin hijyenine dikkat edin. Özellikle ellerinizi sık sık sabun ve bol suyla yıkayın.

• Bebekler çoğunlukla öpme yoluyla grip oluyor. Bu nedenle insanlardan bebeğinizi öpmemelerini rica edin.

Lohusalıkta grip

Doğum yaptınız, yorgun düştünüz, ziyaretçiniz eksik olmadı ve o da ne? Birisi gelirken yanında grip mikrobunu da getirmiş. Eğer yeni doğum yapmış bir anne olarak grip olduysanız bebeğinizi korumak için bazı önlemler almanız gerekiyor. Belli koşulları oluşturana kadar bebeğiniz ayrı bir odada ya da aynı odada bir metre kadar uzaklıkta izole edilmeli. Bu süre içinde uygun yöntemlerle sağdığınız sütünüz bebeğinize bir başkası tarafından verilmeli. Antiviral tedaviyi almaya başladıktan ancak 48 saat sonra, kendi öksürüğünüz ve diğer belirtileri kontrol edebilecek duruma geldiğinizde bebeğinizle tekrar sürekli aynı ortamda bulunmaya başlayabilirsiniz. İzolasyon önlemleri kaldırıldığında, semptomların başlangıcından sonraki yedi gün veya semptomlar geçtikten sonra 24 saate kadar maske kullanarak ve el hijyenine dikkat ederek bebeğinizi emzirebilirsiniz.

Doğum sırasında grip

Dr. Gülcan Çelik, doğumdan önceki iki gün ile doğumdan sonraki yedi gün içinde annesinde gribal semptomlar başlayan bebeklerin potansiyel enfekte kabul edildiğini belirtiyor. Bu bebekler hastalık bulguları açısından yakından izleniyor. Herhangi bulgu ortaya çıkarsa grip ve diğer infeksiyon kontrol testleri yapılarak tedavisine başlanıyor.

Anne sütü gripten koruyor

Yeni doğmuş bir bebeğin bağışıklık sistemi henüz gelişmemiş oluyor. Yenidoğanlar doğumdan önce plasenta yoluyla ve doğumdan sonra anne sütüyle aldıkları antikorlar vasıtasıyla kendi immün sistemleri gelişene kadar enfeksiyonlardan korunuyor. Bu antikorlar annenin dolaşımındaki antikorlar ile benzer oluyor ve annenin maruz kaldığı çevresel antijenlere karşı gelişiyor. Bu sayede grip yaşamın ilk altı ayında ve yenidoğan döneminde ender olarak görülüyor ya da hafif atlatılıyor. Fakat ani başlangıçlı griplerde yüksek ateş ve solunum yolu semptomları gelişebiliyor. Dr. Gülcan Çelik, “Şüpheli semptomlar olduğunda kesinlikle en hızlı şekilde tanı testleri yapılmalı ve testler sonuçlanıncaya kadar viral enfeksiyonlara karşı ilaç tedavisine başlanmalı. Grip enfeksiyonunda hidrasyonun sağlanması ve ateş düşürücülerle destek tedavisinin yanı sıra antiviral tedavi de seçilmiş olgularda uygulanabilir” diyor.

Gripsavar beslenme!

Uzman Diyetisyen Şefika Aydın Selçuk, gripten korunmak için hamilelerin ve çocukların nasıl beslenmesi gerektiği konusunda bilgi verdi.