Doğum Çantası Hazırlıyoruz!

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Doğum çantasının olmazsa olmazları.

Doğum yaklaşıyor... Hastaneye giderken yanınıza alacaklarınızı artık hazırlamaya başlayın. Çantanızın olmazsa olmazlarını biz listeledik gerisini size bıraktık. Kolay gelsin...



Doğum öncesi ihtiyaçlar

• Normal doğum yapacaksınız yanınıza bir Mp3 çalar alın. Böylelikle ilk sancılarınızın başlamasından doğuma kadar geçecek sürede canınız sıkılmaz.

• Kamera ve fotoğraf makinesini sakın unutmayın. Doğum öncesi ve sonrası her anı kaydetmek isteyeceksiniz.

• Eğer normal doğum yapacaksanız hastaneye giderken çok şık kıyafetler giymeyin. Doğumu beklerken terleyeceksiniz. Ayrıca seçiminizi kesinlikle rahat giysilerden yana kullanın.

• Arabada suyunuzun gele ihtimaline karşı, su geçirmeyen bir örtü alın.

