Doğum sonrası zayıflama

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Doğum sonrası zayıflama birçok annenin ortak sorunu! Peki, hamilelik sonrası kilo vermek için ne yapmak gerekli? Panik yok! Zamanla hepsi gidecek. Yeter ki, sağlıklı beslenin ve uzmanların önerilerine kulak verin!

Yazı: Burçin Öztınaz



Kim Kardashian doğum kilolarının Tanrı’dan bir mesaj olduğunu düşünüyor! Geçtiğimiz günlerde bir dergi için verdiği röportajda “Sanırım Tanrı bana; ‘Kim çok güzelsin ama bak sana neler yapabiliyorum’ demek istiyor” açıklamasını yapan Kardashian, doğum yapalı aylar olduğunu ama hala fazla kilolarından kurtulamadığını da sözlerine ekledi. Sizin de doğum kilolarıyla probleminiz varsa, genetik olduğunu düşünüyor ya da diyete başlamak için emzirme döneminin bitmesini bekliyor olabilirsiniz. Peki ne kadar beklemeli, bu süreçte neler yapmalısınız? Uzmana danıştık, hamilelik ve sonrası için tüyolar aldık.



Hamilelik ve kilolar

Medistate Kavacık Hastanesi’nden Diyetisyen Hatice Ökten “Hamilelik sırasında kilo alma korkusu ile yapılacak zayıflama diyetleri bebeğin gelişimini olumsuz etkileyebilir. Yine aynı şekilde aşırı yağlı, şekerli yiyecekler de gereksiz kilolara sebep olacak. Unutulmamalı ki, hamilelik doğal bir süreç ve yaşamın bir parçası. Bu süreçte anne adayı sakin, pozitif ve kendiyle barışık olmayı başarmalı. Öncelikli amaç sağlıklı beslenme olmalıdır” diyor. Yani manken gibi hamileleri görüp hamilelik süresince az kilo almayı hedeflemek de, ‘şımarma dönemimdeyim canımın her istediğini sınırsızca yiyebilirim’ diye düşünüp ipin ucunu kaçırmak da yanlış!



Acele etmeyin

Hamileliğiniz sırasında aldığınız kiloların 6-7’sini zaten hastaneden çıkarken vermiş olacaksınız. Daha fazlası için çok aceleci olmayın ve doğum sonrası ilk altı ay diyet yapmayı aklınızdan geçirmeyin. Emzirmek zaten kilo vermenin en garantili yollarından biri. Beslenme ve Diyet Uzmanı Hatice Ökten de bunu doğruluyor ve “Doğum sonrası fazla kilolardan kurtulmak için bebeği emzirmelisiniz. Hamilelik sırasında 9-12 kilo almış bir anne vücudunda depo ettiği yağları süt verirken harcayabilir” diyor. Size düşen sütünüzün artması için abartıya kaçmadan, düzenli şekilde beslenmek.



Hayatınıza hareket katın

Bebeğinizle açık havada yapacağınız yürüyüşler hem ruhunuza hem bedeninize iyi gelecek. Diyet yerine spora yer açarak hem kalori harcayabilir hem doğum sonrası stresinizi atabilir hem de vücudunuzun daha çabuk sıkılaşmasına yardımcı olabilirsiniz. Evde yapabileceğiniz egzersizler bile forma girmenizi kolaylaştıracak. Doktorunuza danıştıktan sonra egzersizlere başlayabilir, karın bölgenizin forma girmesi için de mekik çekebilirsiniz. Vakit ayırma şansınız varsa yüzme de iyi bir tercih olabilir.



