Hamilesiniz! Bedeninizdeki değişimlere, hormonlarınız da eşlik ediyor. Canınız neler istiyor neler… Zaten iki canlısınız! Ama bir dakika… Tadını çıkarayım derken şekeri ve tuzu abartıp tadını kaçırmak da mümkün…

Yazı: Elif Girgin

Memorial Hizmet Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü’nden Op. Dr. Hüseyin Mutlu, hamilelikte tuz kullanımının normalden farklı olmaması gerektiğini, diğer elementler gibi vücudun sodyuma yani tuza da ihtiyacı olduğunu; gebelikte ortaya çıkan şeker hastalığının da gebelik süresince fazla şeker tüketmekle direkt ilgisi olmadığını söylüyor. Ancak yüksek tansiyon ya da şeker hastalığı gibi riskleriniz varsa durum değişiyor. Op. Dr. Hüseyin Mutlu ile gebelikte bilinçsiz tuz ve şeker tüketiminin nelere sebep olabileceğini, kimlerin risk altında olduğunu, gebelikte tansiyon ve şekerin nasıl kontrol edilebileceğini konuştuk.



Aşırı tuz önce anneye zarar



Günde bir çay kaşığı kadar tuz tüketimi normal ve yeterli bir miktar. Fazla tuz tüketilmesi ise hamilelerde aşırı sıvı birikimi ve özellikle bacaklarda, vücutta ve yüzde ödeme neden olabiliyor. Bunun yanında böbreklerin ve kalbin aşırı yüklenmesi sonucunda annede daha ağır tablolar meydana gelebiliyor. Bebek ise anneden plasenta yolu ile beslendiğinden annedeki gibi direkt etkileri bebekte görülmüyor. Op. Dr. Hüseyin Mutlu, “Eskiden tuz, gebelik şişmeleri ve tansiyon yüksekliğinin tek sebebi olarak gösteriliyordu. Bu yüzden tuz tamamen kısıtlanıyordu. Günümüzde ise bebek gelişimi ve annenin sağlığı için tuzun da mutlaka gerektiği görüşü yaygın. Bu nedenle kontrollü olmak suretiyle tuz kullanılabilir. Bununla beraber yemeklerin ve sebzelerin lezzetini sağlayacak kadar kullanılması ve aşırıya kaçılmaması gerekiyor. Özellikle konserve türü yiyecekler ve koruyucu madde ile hazırlanan gıdalar yüksek miktarda tuz içerdiklerinden tüketilmeleri sakıncalı. Tedbir olarak beyaz peynir, zeytin ve benzeri gıdaların da suda bekletilmesi veya düşük tuzlu olanların tercih edilmesi en uygun yöntem” diyor.

Hipertansiyonu olan daha dikkatli olmalı

Hamilelikte aşırı tuz tüketimi genellikle mide rahatsızlıklarına ve aşırı susamaya neden oluyor. Bununla birlikte özellikle bacaklarda ödem ve vücutta şişmelerin olması da fazla tuz tüketimini akla getiriyor. Fazla tüketim gebeliğin her dönemi için aynı oranda riskli. Hamilelik öncesi hipertansiyonu olan anne adaylarında ise tansiyon yüksekliğinin kontrolü için tuz kısıtlaması gerekli.

Gebelik zehirlenmesi (Preeklampsi)

Gebelik zehirlenmesinin hamilelikte özellikle beşinci aydan sonra tansiyon yükselmesi, vücutta şişmeler ve ödem ile seyreden bir rahatsızlık olduğunu ifade eden Op. Dr. Mutlu, sadece tansiyonun yükselmesinin ise gebelik hipertansiyonu olarak adlandırıldığını söylüyor. Preeklampsi’nin kesin nedeni bilinmiyor. Mutlu, bu tablonun hamilelik hormonlarının uyardığı bir durum olduğunu, hamilelik sona erdikten sonra tansiyonun da normalleştiğini söylüyor. Ancak bazen hamilelik öncesi hipertansiyonu olan kadınlarda hamilelikle birlikte tansiyonunun ağırlaşması durumu söz konusu olabiliyor. Buna da hamileliğin ağırlaştırdığı kronik hipertansiyon adı veriliyor. Preeklampsi olan anne adaylarında en çok korkulan ise durumun ağırlaşması ve eklampsi adı verilen nöbetlerle seyreden bilinç kaybı. Bu yüzden preeklampsi olan anne adaylarında sağ yan ağrısı, gözlerde şimşek çakması, bulantı, kusma gibi belirtilerin önemsenmesi gerekiyor. Bu belirtiler, eklampsinin (gebelik zehirlenmesi yaşayan hastanın nöbet geçirmesi) ön habercisi olabiliyor. Preeklampsi olan anne adaylarının bebekleri de gelişme duraklaması, bebeğin suyunda azalma ve genel durumunda bozulma görülebiliyor. Mutlu, “Bu durumda anne rahmindeki bebeğin yakından izlenmesi gerekir. Preeklampsinin ağırlaşması veya eklampsinin meydana gelmemesi için tek çare doğumun gerçekleştirilmesidir” diyor.

Kimler preeklampsi riski altında?

• 18 yaşından genç ve 40 yaşından ileri yaşta olanlar

• Önceki gebeliklerinde yüksek tansiyon sorunu yaşayanlar

• Anne ve kız kardeşlerinde preeklampsi hikayesi olanlar

• Obez anne adayları

• Çoğul hamilelikler

• Diyabet ve böbrek hastası olanlar ve lupus gibi otoimmün hastalıkları bulunanlar