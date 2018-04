Emzirme hakkında her şey

Anneler için bebeklerine verecekleri bir damla süt bile her şeyden değerli. Bu yüzden de bir anne bebeğini emziremediği için vicdan azabı çekmeye başlayabiliyor. Oysa emzirmeye dair her ayrıntıyı bilirseniz, emzirmeyle ilgili yaşayacağınız problemleri de en aza indirebilirseniz.

Yazı: Nilgün Yıldız



Bazıları göğüs ucu küçük diye emziremez bazılarıysa sütü gelmiyor diye düşündüğünden... Bazılarının emzirirken canı yanar ama bebeğini doyurmak uğruna susar bazıları bebeğini emzirirken hangi pozisyonu kullanacağını bilemez. Bir bebeğin gelişmesindeki en önemli etken anne sütü her zaman annelerin kafasında bir soru işareti oluşturmuştur. Central Hospital Hastanesi’nden Uzman Emzirme Danışmanı Burcu Cumbul, emzirme konusundaki soruları yanıtladı. Bakalım işin doğrusu neymiş?



Yeni doğmuş bir bebeğin günde kaç defa emzirilmesi normal?

Yeni doğmuş bebekleri emzirme aralıkları ilk haftalarda 1-2 saat gibi kısa olabiliyor. Her emzirmeden sonra memedeki süt miktarı biraz daha artıyor ve zamanla bebeğin beslenme aralıkları uzamaya başlıyor. Emzirme periyotları gün içerisinde bebekten bebeğe göre değişebiliyor ama ortalama 2-4 saat arasında oluyor. Emzirmede zaman sınırı koyulmamalı. Annenin süt miktarını artırabilmesi için bebeği sıkça emzirmesi gerekiyor. Yenidoğan bebekler genellikle günde 8-10 öğün emiyorlar. Bu yüzden bebek her ağladığında mutlaka emzirilmeli. Öğün sayısı daha sonra giderek azalmaya başlıyor. Sık emzirerek bol süt gelmesi sağlanıyor. Ayrıca göğüslerin şişmesi ve acıması da bu sayede önlenebiliyor.



Süt gelmediğinde ne yapmak gerekiyor?

Anne sütünün gelmesi doğumdan birkaç gün sonra başlayabiliyor. Başlangıçta az miktarda kolostrum yani ilk ağız sütü adı verilen bir süt geliyor. Bu sütün rengi sarımsı şeffaf renkli ve koyu oluyor. Bebeğin ihtiyaç duyduğu antikorları, mineralleri ve hızlı gelişebilmesi için gerekli olan büyüme faktörlerini içeriyor. Emzirmenin doğumdan hemen sonra başlatılması ve sık olarak emzirmek, annenin süt üretimini de kolaylaştırıyor. Annenin süt üretimini azaltacağından bebeğe ek sıvı ya da besin asla verilmemeli. Annenin ‘sütüm gelmiyor, sütüm yetmedi’ gibi olumsuz düşünceleri aklından çıkarması gerekiyor. Çünkü üzüntü ve stres sütün azalmasına sebep olabiliyor. Bunun yerine sabırlı olunmalı ve emzirmeye devam edilmeli. Ayrıca anne sütü; bebeğin gelişim haftasına göre değişim gösteriyor. Bu dönemde; doğal besinlerden yararlanılarak süt üretimi arttırılabiliyor. Örneğin; yeşil yapraklı taze sebzeler, kuru incir, kuru dut, taze meyvelerden hazırlanmış kompostolar, bol su süt artışı sağlıyor.