En yeni annelik trendleri

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Kimi size garip gelecek, kimi "keşke" dedirtecek!

Yurt dışındaki kadınlar arasında şu sıralar farklı annelik trendleri gündemde!



Yazı: Filiz Şeref



EVDE ULTRASON PARTİSİ

Amerika’da, bebek henüz anne karnındayken yapılan ‘baby shower’ tarzı ‘hoş geldin bebek’ partilerine bir yenisi daha eklendi: Ultrason partisi. Bu partide, yine özel ikramlar hazırlanıyor ve eve ultrason teknisyenleri çağrılıyor... Arkadaşlar ve akrabalar da eve davet edilerek, kalabalık bir şekilde ultrasonda bebek izleniyor. Böylece eş-dost herkes bebekle tanıştırılmış oluyor. Bebeğin nasıl hareket ettiği izleniyor, kime benzediği hakkında yorumlar yapılıyor, kalp atışı dinleniyor, e tabii duygusal anlar da yaşanıyor. Bu partiyi, bebeğin cinsiyetinin öğrenileceği hafta verenler de oluyor. Bu durumlarda parti daha da heyecanlı oluyor.



İKİ ÇOCUK ARASI EN AZ 10 YAŞ

‘Çocuklar arasında az yaş farkı olmalı’ denir ama artık kadınlar iki çocuk arasında çok yaş farkı olmasını avantaj olarak görüyor. Bu durum biraz da tek çocuk düşünen ailelerin belli bir süre sonra, ‘aslında ikinciyi de yapsak iyi olur’ düşüncesinin bir sonucu olarak karşımıza çıktığı gibi, bir yandan da günümüzde çok sık yaşanan boşanmaların bir sonucu olarak kendini gösteriyor. Yani genç yaşta evlenen ve sonra boşanan kadın, yıllar sonra evlendiğinde tekrar anne olmak isteyebiliyor. Haliyle çocuklar arasında da ciddi yaş farkları olabiliyor. Diğer yandan da hayatının farklı dönemlerinde anne olan kadın, iki farklı tipte annelik tecrübesi yaşamış oluyor. Genç yaşta anne olduğunuzda daha enerjik olabilirsiniz, ama ilerleyen yaşlarda daha bilgili, olgun ve sabırlı oluyorsunuz...

