Kadın üreme hücresi olan yumurta ile, erkek üreme hücresi olan sperimin kadın üreme organı olan kanallarda karşılaşması ile spermin yumurtayı döllemesi sonucunda bebeğin oluşması durumu gebelik olarak adlandırılmaktadır. Erkeğin sperm hücresi tarafından döllenen yumurta değişmeye başlar ve tüplerde ilerleyerek 5 ila 6 gün içinde rahmin iç tabakasına yerleşir ve burada gelişimini sürdürür. Kadının gebe kalması için en uygun zaman hakkında bilgi vermek gerekirse de iki adet kanamasının arasına rastlayan günlerdir.

Gebelik gerçekleşmesinin ardından 4 günü tamamlamış olan döllenmiş yumurta; insan koryon gonadotropini adıyla da bilinen HCG adı verilen bir hormon salgılar ve anne adayının önce kanında bulunan daha sonra idrara da görülen HCG hormonu tüm vücuduna yayılır. Gebelik testinin kan ve idrar da saptanması da bu nedenledir.



Kadınlar adet döngüsünde gecikme olduğu takdirde gebelikten şüphe ettikleri zaman; hastanede, laboratuvarda, klinikte veya doktor nezaretinde ya da evde gebelik testine başvurur. Gebelik testi için ideal olan ortalama 1 haftalık bir adet gecikmesi varlığıdır.



Doktor tarafından genel olarak kanda saptanan gebelik testleri talep edilir. Bu gebelik testine ise Beta HCG testi adı verilmektedir. Hızlı ve kesin netice alınmasından dolayı, Beta HCG testi bir hayli güvenilirdir.



Gebelik gerçekleşmemiş bir kadının kanındaki Beta HCG düzeyi 0-10 mIU/ml’dir. Bu nedenle kanda 10 mIU/ml’dir dan yüksek çıkan Beta HCG değerinden; gebeliğin gerçekleştiği kanısına varılmaktadır.



Kolay ve pratik olduğu için evde yapılan idrar örneğinden bakılan gebelik testlerinden yararlanmaktadır. İdrarda bakılan gebelik testi, sabah ilk idrardan yapıldığı takdirde daha güvenilir netice vermektedir. Evde yapılan gebelik testleri adet gecikmesinden 1 hafta sonra yapılırsa anlamlı neticeler verebilir. Evde gebelik testi yapan anne adayları streil bir kaba idrarını yapmalıdır. Evde yapılan gebelik testindeki netice renk değişimini gösteren çizginin varlığına göre ortaya ortaya çıkar.



Evde ya da hastanede; kanda veya idrarda bakılan gebelik testi sonucu pozitif çıktığı takdirde ileri tetkik ve inceleme için kadın doğum uzmanına başvurulmalıdır. Ayrıca gebeliğin ilk günlerinde yapılan bazı gebelik testlerinde negatif netice çıkabilir. Eğer negatif çıkan neticeye rağmen gebelik belirtileri devam ediyorsa ve hala adet görülmemişse kadın doğum uzmanına başvurmakta fayda vardır. Kadın doğum uzmanı bu durumda kan testi ve ultrason gibi yöntemlerle gebelik durumunu değerlendirir.



Kaynak: http://www.tupbebeknedir.com/gebelik-testi-nedir-ne-zaman-ve-nasil-yapilir

