Kadın Hastalıkları Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Betül Görgen, hamilelerin aşıyla ilgili en çok merak ettiği soruları yanıtladı.
SİZİN VE BEBEĞİNİZİN
HAYATINI KURTARABİLİR
“Hamileler grip aşısı olabilir. Grip aşısı olmanız sadece güvenli değil, sizin ya da bebeğinizin hayatını kurtarabilir. Çünkü gebelik esnasında gribe yakalanırsanız, daha ciddi komplikasyonlara açık olursunuz. Bunlardan en çok endişe ettirecek olanı ‘zatürre’dir ve hayati tehlike yaratabileceği gibi erken doğuma sebep olabilir. Doğum sonrası lohusalık döneminde de benzer risklere maruz kalabilirsiniz.
Gebelikte yaptırdığınız grip aşısı, doğumdan sonra da bebeğinizi bir süre korur. Gebelik esnasında sizden aldığı antikorlar onu doğum sonrasında da bir süre koruyacaktır.
BEBEĞE GRİP AŞISI
YAPILAMAZ...
Bebeğin korunması çok önemlidir çünkü onlarda grip en ciddi komplikasyonlara yol açabilir. Üstelik altıncı ayına kadar bebeklere grip aşısı yapılamaz. (Bu nedenle evdeki diğer aile bireyleri de aşılanmalıdır.)
Ayrıca bir önceki yıl aşı
yaptırmış olsanız bile her yıl yeni etkenler ortaya çıkacağından aşıyı
yinelemelisiniz.
EKİM AYINDA AŞINIZI
YAPTIRIN
Eylül ve Ekim ayı, grip mevsimi henüz başlamadığı için, aşı olmanız için en uygun aylardır. Çünkü grip mevsimi henüz başlamamıştır. Aşı yapıldıktan sonra vücudun bağışıklık kazanması için gereken süre yaklaşık 2 haftadır. Ancak uygun zamanı kaçırdıysanız bile aşınızı yaptırın çünkü grip sezonu Mayıs ayına kadar devam eder.”
BUNLARI UNUTMAYIN!
- Hastaysanız, kırgınlık ve
ateşiniz varsa aşı olmak için belirtilerin geçmesini bekleyin.
- Daha önce aşı nedeniyle
alerjik reaksiyonlar yaşadıysanız, aşı yaptırmayın.
- Yumurtaya karşı alerjisi
olanlar, aşı sonrası benzer sorunlar yaşayabilir. Bu yüzden bir süre yumurtadan
kaçınmak gerekebilir.