Havalar soğudu. Grip sezonu başlamak üzere. Özellikle hamilelerin bu dönemde çok dikkatli olması gerekiyor. Peki, hamileler grip aşısı yaptırabilir mi?

Kadın Hastalıkları Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Betül Görgen, hamilelerin aşıyla ilgili en çok merak ettiği soruları yanıtladı.

SİZİN VE BEBEĞİNİZİN HAYATINI KURTARABİLİR

“Hamileler grip aşısı olabilir. Grip aşısı olmanız sadece güvenli değil, sizin ya da bebeğinizin hayatını kurtarabilir. Çünkü gebelik esnasında gribe yakalanırsanız, daha ciddi komplikasyonlara açık olursunuz. Bunlardan en çok endişe ettirecek olanı ‘zatürre’dir ve hayati tehlike yaratabileceği gibi erken doğuma sebep olabilir. Doğum sonrası lohusalık döneminde de benzer risklere maruz kalabilirsiniz.

Gebelikte yaptırdığınız grip aşısı, doğumdan sonra da bebeğinizi bir süre korur. Gebelik esnasında sizden aldığı antikorlar onu doğum sonrasında da bir süre koruyacaktır.

BEBEĞE GRİP AŞISI YAPILAMAZ...

Bebeğin korunması çok önemlidir çünkü onlarda grip en ciddi komplikasyonlara yol açabilir. Üstelik altıncı ayına kadar bebeklere grip aşısı yapılamaz. (Bu nedenle evdeki diğer aile bireyleri de aşılanmalıdır.)

Ayrıca bir önceki yıl aşı yaptırmış olsanız bile her yıl yeni etkenler ortaya çıkacağından aşıyı yinelemelisiniz.

Aşı ölü virüslerden elde edildiği için, gebeliğin hangi ayında olduğunuza bakmaksızın aşıyı yaptırmanızda sakınca yoktur.

EKİM AYINDA AŞINIZI YAPTIRIN

Eylül ve Ekim ayı, grip mevsimi henüz başlamadığı için, aşı olmanız için en uygun aylardır. Çünkü grip mevsimi henüz başlamamıştır. Aşı yapıldıktan sonra vücudun bağışıklık kazanması için gereken süre yaklaşık 2 haftadır. Ancak uygun zamanı kaçırdıysanız bile aşınızı yaptırın çünkü grip sezonu Mayıs ayına kadar devam eder.”

BUNLARI UNUTMAYIN!



- Hastaysanız, kırgınlık ve ateşiniz varsa aşı olmak için belirtilerin geçmesini bekleyin.



- Daha önce aşı nedeniyle alerjik reaksiyonlar yaşadıysanız, aşı yaptırmayın.

- Yumurtaya karşı alerjisi olanlar, aşı sonrası benzer sorunlar yaşayabilir. Bu yüzden bir süre yumurtadan kaçınmak gerekebilir.