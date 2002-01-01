Gebelikte kafein tüketiminde sınır ne olmalı? Hangi içecekler kafein içeriyor? Kafeinin anne karnındaki bebeğe zararları nelerdir?

Son yıllarda kahvenin değişik lezzetlerde, soğuk olarak hazırlanarak yaz mevsiminde de tüketiminin artması; çeşidi gitgide artan enerji içecekleri de eski yıllara göre çok daha fazla ve hesapsız kafein alımına neden oluyor. Kahve, çay, kola, soğuk çay gibi içeceklerde bulunan kafein aslında bir ilaç. Tüketildiği zaman kolayca plasenta yoluyla fetüse ulaşıyor ve etkilerini gösteriyor. Bu yüzden hamilelik sırasında kafein tüketimi, gelişen fetüse etkileri açısından sıklıkla tartışılan bir konu. Ancak sorulması gereken asıl soru zararlı etkilerinin hangi miktardan sonra başladığı...





Kadın Hastalıkları Doğum ve Tüp bebek Uzmanı Op. Dr. Betül Görgen, kafeinin fetüse olası zararları konusunda yapılan bilimsel çalışmalar hakkında önemli bilgiler verdi:





RİSKLİ MİKTARIN SINIRI

“Çoğu kadın doğum uzmanı düşük olasılığını artırdığı için anne adaylarına kafein içeren içecekleri tümden yasaklıyor. Evet bunu destekleyen çalışmalarda düşük ve ölü doğum riskinde artış olduğu gösterilmiştir ama bu tüketilen miktarla ilişkili bir durumdur. 2002’de yapılan bir çalışma 800 mg ve üstünde (8 fincan ve üstü) kafein alımının erken dönemde ölü doğum riskini artırdığını göstermiştir. Diğer bir çalışmada ise 600 mg ve üstü (6 fincan ve üstü) kafein tüketiminde düşük yapma riskinin arttığını belirtilmektedir. Kaliforniya’da yapılan bir çalışmada riskli miktar 300mg (3 fincan) olarak belirlenmiştir. 2016 da yapılan bir çalışmada ise gebelik oluşmadan önce her gün en az iki kafeinli içecek tüketenlerde, potansiyel düşük riskinde artış bulunmuştur.





4 FİNCANDAN SONRASI...



Yakın zamanda Amerika Kadın Hastalıkları ve Doğum Dergisi’nde (AJOG - American Journal of Obstetrics and Gynecology) yayınlanan bir çalışmada anneleri günde iki fincandan fazla kahve tüketen bebeklerde çocukluk çağı lösemilerinin daha sık gözlendiği belirtilmektedir. Çalışmada; 300mg’dan (4 fincan) fazla kafein tüketiminin riski %60, 600mg (8 fincan) üstündeki tüketimin ise %72 oranında çocukluk çağı lösemilerini artırdığı belirtilmektedir. Kafeinin ayrıca fetal DNA’yı değiştirerek bebeği lösemiye yatkın hale getirdiği düşünülmektedir.





KAFEİN OBEZİTEYLE BAĞLANTILI ÇIKTI

Yine son zamanlarda yapılan bir çalışmada hamilelikteki aşırı kafein tüketiminin çocukluk çağı obezitesiyle bağlantılı olduğu belirtilmektedir. Uluslararası Obezite Dergisi’nde yayımlanan ve 15 yıllık incelemeyi kapsayan araştırmada, gebelikleri boyunca yoğun kafein alan annelerin çocuklarında, almayanlara göre %89 daha fazla obeziteye rastlanmıştır.





HAMİLELER İÇİN GÜVENLİ MİKTAR NEDİR?

Amerikan Obstetrik ve Jinekoloji Derneği’ne göre, ğlıklı bir bebek sahibi olmak için annenin 200mg ve altında kafein tüketmesi gerekiyor. Dünya ğlık Örgütü ise sınır değeri olarak günde 300mg olarak belirlemiş.





Bu rakamları daha iyi kavramak açısından örneklemek gerekirse kahve zincirlerinde satılan küçük boy (237 ml’lik) Americano 75mg, Latte 75mg, Macciato 150mg, Kapuçino 75mg, Espresso 75 mg kafein içeriyor. 1 fincan Türk kahvesi ise 50 mg kafein içeriyor.