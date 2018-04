Gebelik sırasında uzak durulması gereken besinler hangileri?

Çiğ ve az pişmiş etler: Hamilelikte çiğ veya az pişmiş et ürünlerinden kesinlikle uzak durmalısınız. Bu besinler tam pişirilmedikleri için kontaminasyon (bulaşma) riski çok yüksek oluyor. Herhangi bir bulaşma durumunda parazitlerin ve bakterilerin üremesine neden olarak; düşüklere, prematüre doğumlara ve diğer pek çok rahatsızlığa sebep olabilir. Yarı çiğ ve oldukça tuzlu oldukları için sucuk, salam, sosis gibi et ürünlerinden de mümkün olduğunca uzak durmaya çalışın.



Pastörize edilmemiş süt ürünleri: Bu besinlerde, listeria adlı bakteri türünü barındırma olasılığı bulunduğundan dolayı hamilelikte sadece pastörize süt ürünlerini kullanmaya dikkat etmelisiniz. Açık sütleri de ev koşullarında yüksek derecelerde kaynatamayacağınızdan dolayı kesinlikle tüketmekten kaçınmalı ve kapalı sütleri tercih etmelisiniz.



Çiğ deniz ürünleri: Çiğ deniz ürünleri tıpkı çiğ et tüketimi gibi parazit ve bakteri türlerinin üremesine ortam hazırlayabilir. Bu nedenle bebeğinize ve kendi sağlığınıza zarar gelmemesi için hamileliğiniz boyunca midye, istridye, karides gibi çiğ ve az pişmiş deniz ürünlerini kesinlikle tüketmemelisiniz. Balık tüketirken dikkat etmeniz gereken bir diğer nokta, balıkların içerdiği metil cıva seviyeleri. Çevre kirliliği sebebiyle tüketeceğiniz balıktaki cıva seviyesi fazla olabilir ve bu durum bebeğinizin beyin gelişimine zarar vererek gelişimsel problemlere yol açabilir. Bu yüzden kılıçbalığı, köpekbalığı, uskumru gibi cıva seviyesi yüksek balıkları tüketmemeye özen gösterin.

Çiğ yumurta: Çiğ veya az pişmiş yumurta şiddetli besin zehirlenmelerine sebep olan salmonella üretimine sebep olabilir. Bu yüzden çiğ yumurta ile hazırlanan tatlılar, mayonez ve sezar sos (mayonez içeriğinden dolayı) gibi çiğ yumurta içeren besinlerden kesinlikle uzak durmalısınız.



Kafein: Yüksek kafein, erken doğum ve düşüklere sebep olabildiği gibi, bebekte hiperaktivite görülmesine de ortam hazırlayabiliyor. Hamilelikte tüketilmesi gereken kafein miktarı günde 200 mg ile sınırlı. 1 fincan kahve yaklaşık 100-120 mg kafein içerirken, aynı miktar bir bardak çayda ortalama 40-50 mg.



Salatalar: Çiğ sebzelerin içerisinde listeria bakteri türü oluşabilir ve hem sizin hem bebeğinizin sağlığını riske atabilir. Bu yüzden evde salatalarınızı hazırlarken bol su ile yıkamaya ve sirke ile dezenfekte etmeye özen gösterin. Eğer dışarıda salata tüketecekseniz mutlaka temiz ve güvenilir bir ortamda hazırlandığından emin olun.

