Hamilesiniz diye seyahat planlarınızı ertelemenize gerek yok. Birkaç küçük tüyo ile yolculuk ve tatilin keyfini çıkarabilirsiniz.

Hamilelik bir hastalık durumu değil. Her şeyinizi kısıtlamanız gerekmiyor. Kadın Hastalıkları Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Betül Görgen, sorunsuz bir yolculuk ve tatil için hamilelere önerilerinde bulundu.

GİTMEK İSTEDİĞİNİZ YERİ BELİRLERKEN MANTIKLI OLUN

Seçim yaparken evinize yakın bölgeleri tercih edin. Yolculuk süreniz uzadıkça konforunuz da azalır. İdeal olarak 2 ya da 3 saatlik uçuş mesafesiyle ulaşabilecek yerleri tercih etmek gerekir. Eğer varış yeri uzun mesafe ise yolculuğa ara verip bir gece dinlenmek de uygun bir seçenektir. Gideceğiniz yerde tıbbi desteğin olduğunu bilmek sizi rahatlatacaktır. Mümkünse aşı olmanızı gerektirecek yerlere seyahat planlamayın. Riskli bir bölgeye gidecekseniz öncesinde mutlaka doktorunuzu görün.

PLANLAMA YAPIN

İleriye yönelik planlama size zaman kazandırır. Yanınıza almak istediğiniz şeylerin bir listesini oluşturun. Seyahate uzun süre ayırın ki istediğinizde dinlenmek ve ihtiyaçlarınızı gidermek için zamanınız olsun. Yolculuk esnasındaki gecikmeler için sizi rahat ettirecek yastık ya da battaniye gibi eşyaları yanınıza almayı unutmayın.

PLANLI VALİZ HAZIRLAYIN

Gebelikte size konfor sağlayacak doğru çamaşır, ayakkabı ve aksesuar çok önemlidir. Yürüyüş yapmayı seviyorsanız rahat ayakkabı ve giysiler bulundurun. Bir kaç haftadan fazla sürecek bir seyahat planlıyorsanız, büyüyen karnınızı hesaba katmalısınız. Gebeler için hazırlanan çoğu mayo genişleme kapasitesine sahiptir. Ancak pamuklu giysilerin geniş olanlarını seçmek gerekir.

YOLCULUĞUN KEYFİNİ ÇIKARIN

Yolculuk için tren, araba, gemi ya da uçak hangisini seçerseniz seçin alacağınız birkaç ufak önlem yolculuğunuzu daha mükemmel hale getirecektir. Molalarda yapacağınız germe egzersizleri şişkinlikten, kramplardan ve sırt ağrılarından korunmanızı sağlayacaktır. Kara yolu kullanıyorsanız, mümkünse ara ara mola verip hareket edin. Eğer aracı kullanan sizseniz saat başı veya yarım saatte bir dinlenin. Uzun süren yolculuklarda kan dolaşımını açısından baskı yapan çoraplar ve destek sağlayan yastıklar önemlidir. Ayrıca bol miktarda su ve atıştırmalık da unutulmamalıdır.

RAHAT OLUN

Bu süreci iyi değerlendirin. Gevşemeye çalışın. Stresten uzaklaşıp, yeniden canlanmak için kendinize şans verin. Yeterince dinlenin, temiz havayı soluyun. Yorgun hissediyorsanız, sahilde kitap okuyun, güzel ılık bir banyo yapın.

SAĞLIKLI BESLENİN

Seyahatler değişik mutfakları tatmak için bir fırsat olabilir. Değişik meyveler, taze fırından çıkmış ekmekler tatillerin vazgeçilmezidir. Ancak gebelik nedeniyle tedbiri elden bırakmamak gerekir. Özellikle yöresel gıdaları tüketirken dikkatli olmak gerekir. Yolculuk için sağlıklı atıştırmalıklar ve sevdiğiniz özel gıdalar varsa yanınıza alın. Yol boyunca özellikle yaz günlerinde bol sıvı tüketmeyi ihmal etmeyin.

DÜZENLİ MOLALAR VERİN

Gebelik boyunca kendinizi daha yorgun hissetmenizden doğal bir şey olamaz. Bu nedenle tatilde yeterince uyuyun. İhtiyaç hissettiğinizde dinlenin. Tatil bunun içindir. Aynı zamanda her zamankinden fazla tuvalet ihtiyacınız olabilir. Bunun için endişeliyseniz yanınızda sabun ve antibakteriyel hijyenik mendil bulundurun.

FARKLI ŞEYLER YAPIN

Gebelik farklı aktiviteler yapmak, boş zamanlarını değerlendirmek için harika bir dönemdir. Tatil boyunca günlük endişelerinizden uzaklaşın. Görmediğiniz şehirleri keşfedin. Okumak istediğiniz kitapları okuyun. Hareketli bir anne adayıysanız, yoga, pilates, yüzme veya yür��yüş yapabilirsiniz. Bu tatil bebeğiniz doğduktan sonra bir süre yapamayacağınız şeyleri yapmak için büyük bir fırsat olabilir. Eşinizle deniz kıyısında romantik bir yemek gibi…

SAĞDUYULU OLUN

Tatil süresince bazı aktivitelerden uzak durmanız gerekebilir. Özellikle rüzgar sörfü, dağcılık, binicilik gibi düşme riski taşıyan sporlardan kaçınmalısınız. Ilık banyo ve su terapisi iyi gelecektir ama aşırı ısı veren ortamlar tehlikeli olabilir. (sauna vb)

İLGİNİN TADINI ÇIKARIN

Tatilde ilgi odağı olmaktan utanmayın. Özellikle Akdeniz ülkelerinde hamile kadınlara yakın ilgi gösterilir. Bu özel ilginin tadını çıkarın, ayrıcalığın keyfini sürün.