Önümüzde 9 günlük bir bayram tatili var... Peki, bayramda tatile çıkacak anne adayları nelere dikkat etmeli?

Kurban Bayramı tatiline çıkacak anne adaylarının hava sıcaklıklarından olumsuz etkilenmemesi için daha dikkatli olması gerekiyor. Sıcak havalarda yapılan yanlış uygulamalar hamilelik döneminde çarpıntı, nefes alamama hissi, ödem gibi rahatsızlıklara neden olurken erken doğum riski bile yaşanabiliyor. Memorial Hizmet Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü’nden Op. Dr. Nadide Korkut, hamilelerin daha rahat bir bayram tatili geçirmesi için dikkat etmesi gerekenler hakkında bilgi verdi.

Doğum yaklaştıkça şikayetler de artıyor

Normal hava ısılarında bile sıcak basması ve huzursuzluk gibi sorunlar yaşayan anne adayları, sıcak havalarda bu sorunları çok daha fazla hissedebilmektedir. Özellikle gebeliğin 8. ayını dolduran anne adaylarının vücutlarında yük arttığı için çarpıntı, taşikardi, fenalık hissi ve rahat hareket edememenin getirdiği huzursuzluk hisleri olabilmektedir. Bu sorunlar aşırı sıcaklarla birleşince daha fazla hissedilebildiği gibi, daha erken evrede ortaya çıkabilmektedir. Sıcağın etkisiyle bacaklarda oluşan ödemler huzursuzluk hissini arttırırken, dolaşım bozukluklarıyla birlikte yaşanan tansiyonun düşüklüğü olumsuz sonuçlar yaratabilmektedir. Yazın en çok karşılaşılan sorunların başında sıcak çarpmaları gelmektedir. Vücut ısısı artması ve terlemeyle birlikte yaşanan elektrolit kayıpları baş ağrılarını tetikleyebilmektedir.

Hareketsizlik yerine serin yerlerde aktif kalmayı seçin

Aşırı sıcaklar ve hissedilen rahatsızlıkların artması, anne adaylarının daha hareketsiz bir yaşam şeklini seçmesine neden olabiliyor. Ancak hareketsiz olmanın kan dolaşımını azaltacağı unutulmamalı. Sıcak havalardan etkilenerek gün içinde hareketi azaltmak yerine serin yerleri tercih etmek daha doğru bir karar olacaktır. Hafif yürüyüşler sonrası ayakları kaldırarak dinlenmek, sağlıklı bir doğum için dikkat edilmesi gereken konuların başında gelmektedir.

Susuzluk erken doğum riskini arttırabilir

Sıcak günlerde anne adaylarını bekleyen en büyük tehlikelerden biri de vücudun susuz kalmasıdır. Özellikle hamileliğin son aylarında vücudun susuz kalması, kasılmaları arttırarak rahimin zamanından önce açılmasını ve erken doğumu tetikleyebilmektedir. Bu dönemde su kaybına bağlı erken doğumların daha fazla olduğu göz önünde bulundurarak anne adaylarının günlük 2,5 -3 litre su tüketimine özen göstermeleri gerekmektedir. Bunun yanı sıra susuz kalınmasıyla yaşanan elektrolit kayıpları bulantılara da neden olmaktadır. Su ihtiyacının karşılanması bulantı hissinin giderilmesini sağlayacaktır.

Tatil bölgenizi dikkatli seçin

9 günlük bayram tatili, eğlenme ve gezmekten çok dinlenmeye yönelik planlanmalıdır. İyi beslenmeye, hafif yürüyüşlere izin veren bir planlamanın içinde olmak daha sağlıklı bir seçim olacaktır. Ayrıca tatil yapılacak bölgenin seçimi de önemli. Çok sıcak ve bunaltıcı bölgeler yerine daha serin ve nemsiz bölgelerin tercih edilmesi yerinde olur. Tatile gidilecek yerlerin, tıbbi imkanların iyi olduğu bölgelerden seçilmesi, yaşanabilecek olası sıkıntıların önüne geçilmesi bakımından da önemlidir.

Karayolu yerine uçağı tercih edin

Tatil yolculuklarında karayoluyla yapılan seyahatlerin saatlerce süreceği düşünülürse uçağı tercih etmek anne adayı için daha sağlıklı bir seçimdir. Karayolu tercih edileceği durumlarda, anne adayının arka koltukta uzanıp ayaklarını yüksekte tutarak 2 saati geçmeyecek yolculuklar yapmasına özen gösterilmeli. Anne adaylarının uzun süre bir yerde oturması bacaklara baskı yapıp dolaşım sorunları, damar içi pıhtılaşma ve varis oluşumuna neden olabilmektedir. Bu yüzden anne adayları uçak yolculuklarında belli zaman aralıklarında yürümelidir. Bununla birlikte uçakla yolculuk yapılacaksa doktordan rapor alınmasının unutulmaması gerekir. Birçok firma hamileliği 28-35 haftalarda olan anne adaylarından uçakla seyahat etmesinde sakınca olmadığına dair rapor istemektedir. 36 haftadan sonra doktor raporu olsa dahi yolculuklara izin verilmemektedir.

Kıyafetleriniz dar, ayakkabınız yüksek topuklu olmasın

Deniz tatili yapılacaksa mantar ve bakteri üretimini arttıran mayo gibi tüm vücudu saran sentetik kıyafetlerden uzak durarak, teri alan doğal malzemelerden üretilmiş kıyafetler tercih edilmeli. Vücut temizliğine dikkat edildiği gibi kıyafet temizliğine de özen gösterilmelidir. Ayaktan çıkarak denge sorununa neden olabilecek ayakkabılar yerine, 2-3 cm topuğu olan, arkası kapalı, bantlı ayakkabı ya da terlikler tercih edilmeli. Ayakkabı ya da terlikte ufak topuk tercihinin bel ağrılarına iyi geldiği unutulmalıdır.

Dalgalı denizde yüzmeyin

Hamilelik döneminde denizden dalgalı olduğu zamanlarda uzak durulması ve yüzerken kurbağalama stili yüzülmesi unutulmaması gereken detaylardan. Temiz olmayan havuzda ya da denizde yüzmek idrar yolu ve böbrek iltihaplarına neden olarak erken doğumu tetikleyebilir. Özellikle havuzdan çıktıktan sonra duş alarak mayonun değiştirilmesi alınacak tedbirler arasındadır. Hamilelik sırasında denge kaybı sonucu düşmelere neden olabileceği için motosiklet ya da bisiklete binilmemelidir.

Kefir ve ayran hem serinletici hem de sağlıklıdır

Hamileliğin başından sonuna kadar önemli olan beslenme düzeni tatilde de ihmal edilmemelidir. Bol meyve sebze tüketilirken tuz, şeker ve yağdan uzak durulmalıdır. Gazlı içecekler ile çay ve kahve yerine; süt, kefir ve ayran tercih edilebilir.