Hamile kaldığınız anda bildiğiniz bütün güzellik formüllerini püf noktalarını unutun. Çünkü vücudun hormonal değişiklikler karşısında vereceği tepkileri kestirmek pek mümkün olmuyor.

İlk olarak yapmanız gereken şey doktorunuzun bu sırada size söyleyeceklerini can kulağıyla dinlemek olmalı. Bu sırada bir de dermatoloğun kapısını çalmayı ihmal etmeyin.



Hamilelik pek çok noktaya dikkat edilmesi gereken hassas bir dönem ve bu süreçte anne adayları kozmetik ürün kullanımı konusunda çeşitli endişeler yaşıyor. Özellikle nemlendirici kullanımından, saç boyamaya, makyaj malzemelerinden, güneş koruma ürünlerine kadar bakım uygulamaları konusunda çok dikkatli olunması gerekiyor. Memorial Ankara Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü’nden Op. Dr. Meltem Aksu, gebelik döneminde kozmetik ürün kullanırken dikkat edilmesi gerekenler hakkında bilgi verdi.



SAÇ BOYASI VE DÜZLEŞTİRİCİDEN UZAK DURULMALI

Gebelik esnasında kullanılan kozmetik ürünlerle ilgili anne adaylarını en çok tedirgin eden konu saç boyaları. Piyasada bulunan ve en sık kullanılan saç boyaları ile ilgili yapılan araştırmalarda bebek üzerinde kalıcı bir etki saptanmadığını ortaya koyuyor. Bununla birlikte gebelik döneminde kullanılan saç boyalarının bebekte ilerleyen yaşlarda ortaya çıkan hastalıklarla bağlantılı olabileceğini gösteren araştırma sonuçları da bulunuyor. Bu nedenle mümkünse saç boyalarının doğum sonrasında kullanılması öneriliyor. Saç düzelticilerinin de içerdiği sodyum hidroksit ve bisülfit denilen kimyasal oluşumlar nedeniyle gebelik boyunca kullanılmaları tavsiye edilmiyor. Yine perma gibi yöntemler esnasında kullanılan kimyasal maddeler de saçlı deriden emilip kana karışabildiği için gebelik esnasında yaptırılmamalı.



LEKELENMEYE KARŞI GÜNEŞ KORUYUCU KULLANILMALI

Nemlendiriciler ve güneş koruyucular gebelik boyunca doktora danışılarak kullanılabilir. Özellikle güneşli havalarda, dışarı çıkarken güneş koruyucu kremler kullanılmalı. Yoğun bir ultraviyole ışık kaynağı olan güneşten uzak durmak ve güneşe çıkarken en az 20 faktörlü bir güneş kremi kullanmak lekelenmelerden korunmak için oldukça etkili.



SİVİLCE İLAÇLARI DOĞUMSAL ANOMALİLERE YOL AÇABİLİR

Gebelik döneminde vücuttaki birçok sistem üzerinde fizyolojik değişiklikler olur. Bu dönemde değişen hormonların etkisiyle ciltte de bazı değişiklikler gözlenebilir. Bu değişiklikler cilt kuruluğu, karın ve basen bölgesinde çatlaklar, ciltte alerjik reaksiyonlar, yüzde sivilcelenmeler, yağlanma ve tüylenmede artış olarak sıralanabilir. Özellikle yüz bölgesinde görülen sivilceler gebeleri sıkıntıya sokmaktadır. Gebelik döneminde sivilce tedavisinde dikkat edilmesi gereken en önemli nokta izotretinoin içerikli sivilce ilaçlarının kullanılmasının sakıncalı olduğu. İzotretinoin içerikli ilaçların gebelik esnasında kullanımının bebeklerde doğumsal anomalilere neden olduğu kanıtlanmıştır. Bu nedenle gebelik döneminde sivilce tedavisi için ilaç kullanması gereken gebelerin mutlaka hekimlerine danışmaları gerekir.



İNATÇI KAŞINTILARA DİKKAT!

Gebelik sırasında sık görülen cilt değişikliklerinden bir diğeri yine başta yüz olmak üzere vücudun her yerinde oluşabilen lekelerdir. Sıklıkla yanaklar, alın, üst dudak, burun ve çenede düzensiz sınırlı kahverengi lekelere ‘gebelik maskesi’ denir. Bu pigment artışı doğumdan sonra azalır veya ortadan kalkar. Palmoplanter eritem olarak adlandırılan avuç içlerinde ve nadiren de ayak tabanlarında kızarıklık ve kaşıntı şeklinde ortaya çıkan cilt değişikliği de sık görülür. Bu cilt probleminin kaynağının gebelikte artan östrojen hormonu olabileceği düşünülüyor. Kaşıntı şiddetli olduğunda nemlendirici kremler faydalı olabiliyor. Nemlendirici kremlere cevap vermeyen kaşıntılarda ise mutlaka doktora başvurulması tavsiye edilir. Gebelikte tüm vücutta veya sadece el ve ayaklarda ortaya çıkan kaşıntı, ‘gebelik kolestazı’ olarak adlandırılan ve olumsuz sonuçlara yol açabilen tablonun habercisi olabilir. Bu nedenle inatçı kaşıntılar da, gebelerin doktorunu haberdar etmesi gereken durumlar arasında sayılabilir.



TIRNAK CİLASI KULLANMAK TIRNAKLARI İNCELTEBİLİR

Cildin bir uzantısı olarak kabul edilen tırnaklar, gebelik döneminde artan hormonların etkisiyle yumuşayıp incelerek kolay kırılır hale gelebilmektedir. Tırnak cilası kullanmak durumu daha da kötüleştirebiliyor. Bulaşık ve çamaşır yıkarken lastik eldiven kullanmak, el ve tırnaklara nemlendirici losyon sürmek çoğu durumda faydalı çok daha faydalı.