Hamilelikte aşırı kiloya son!

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Bir hamilelik efsanesi daha rafa kalktı. ‘İki canlıyım’ diye aşırı kalori almanın bebeğe yarar sağlamadığı, yeterli ve dengeli beslenmenin ise annenin torunlarına bile sağlık verdiği artık biliniyor.

Geçmişte sağlıklı bir doğum, bebeğin doğum anındaki iyi halinden ibaretken bugün gelişmekte olan epigenetik bilimi sayesinde anne adaylarının hamilelikleri sırasında bebeklerinin hatta torunlarının sağlığını değiştirecek bir güce sahip olduğu biliniyor. Anne-baba adayları çocuklarına geçirecekleri hastalıklı ya da sağlıklı genleri ne yazık ki halen belirleyemiyor ancak bebeğin anne karnında geçirdiği 280 gün boyunca doğru beslenme, düzenli egzersiz ve stresle başa çıkma yöntemleri uygulanarak hastalıklı genlerin aktif hale gelmemesi sağlanabiliyor. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanlığı’nın yanı sıra Bütüncül Tıp Uzmanı da olan Dr. Ebru Aydın, “Bir anne yetersiz beslense bile bebeğin bir şekilde kendini bu negatif ortamdan koruyarak gelişimini sağladığı düşüncesi geçmişte kaldı. Artık her yönden kaliteli bir hamilelik geçiren anne adayının bebeğinin de dünyaya sağlıklı gelmeyi tercih ettiğini biliyoruz” diyor. Dr. Ebru Aydın, hamileliği düşünenler ve şu anda hamile olanlar için bu önemli süreci başarıyla geçirmenin ipuçlarını verdi.

Hamile kalmadan önce ideal kilonuza ulaşın

Yapılan çalışmalar hamileliğe normalden fazla ya da az kiloyla başlayan kadınlarda hamileliğe bağlı şeker, yüksek tansiyon, erken doğum ve sezaryen riskinin arttığını gösteriyor. Dr. Ebru Aydın, “Hamileliği düşünen bir kadına vereceğim en önemli tavsiye ideal kilosuna ulaşmasıdır. Biz kadınlar planlı olmakla övünürüz. Dokuz aylık bu fevkalade yolculuğa başlamadan önce de hazırlıklı olmalıyız. Bu yolculuk için yapılacak en önemli hazırlıksa fazla kilo problemi olanların kilo vermesidir” diyor. Araştırmalar sağlıklı kilolarında olan kadınların hamile kalma şanslarının da daha yüksek olduğunu ve daha kısa sürede hamile kaldıklarını gösteriyor.

