Sonunda tam bir aile olma kararı aldınız ve artık eşinizle aranıza girecek üçüncü kişiye hazırsınız. Fakat her şey hazır olmakla bitmiyor. Doğum öncesini, doğumu hatta doğum sonrasını da düşünmek, ona göre beslenmek hem sizi hem de bebeğinizi tehlikelerden korumak için büyük önem taşıyor. Bebeğin sağlığı açısından hamilelik dönemi kadar hamilelik öncesi dönemin de önemli olduğu artık bilinen bir gerçek. Hatta birçok bilimsel araştırma, hamilelik öncesi hazırlık döneminin bebeğin geleceğinde obezite, diyabet, hipertansiyon gibi kronik hastalıklara yakalanma risk oranını etkilediğini gösteriyor. Tıp dünyasında pre-gebelik olarak adlandırılan bu dönemde de bebeğin sağlığı açısından gerekli beslenme yatırımlarını yapmalısınız. Diyetisyen ve Yaşam Koçu Gizem Şeber, doğum öncesi ve doğum sonrasında nasıl beslenilmesi gerektiği konusunda bilgi verdi.