Hamilelikte beslenme

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Hamile kaldığınızı öğrendiğiniz andan itibaren etraftan da sesler yükselmeye başlar. Neye elinizi uzatsanız: ‘Aman onu yeme bebeğe zararlı, şunu her gün ye sana çok yararlı!’ Fakat bu müdahaleler bazen öyle bir hal alır ki ne yiyeceğinizi şaşırırsınız. Ya inadına yemeye başlar ya da mide bulantıları nedeniyle sofralara küsersiniz. Fakat ne olursa olsun kilo derdinden de kurtulamazsınız