Hamilelikte bunlara dikkat!

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Hamilelikte grip aşısı yaptırılabilir mi, cep telefonu kullanmak sakıncalı mı? Hamileler diş hekimine gidebilir mi? Saç boyatmak zararlı mı? İşte hamilelikte anne adaylarının kafasını en çok kurcalayan soruların yanıtları...

Hamilelikte anne adayının bazı küçük detaylara dikkat etmesi, anne ve bebeğin sağlığının korunması için son derece önemli. Kadın Hastalıkları, Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Seval Taşdemir, anne adaylarının dikkat etmesi gerekenleri anlattı…



GRİP AŞISI YAPTIRILABİLİR

Eğer hamileliğin 14’üncü haftasından sonrası sonbahar ve kış aylarına denk geliyorsa; grip aşısı yaptırmak üst solunum yolu enfeksiyonlarından korunmak için uygun bir yöntem. Taşdemir, “Grip aşısı canlı virüs içermediğinden gebelerde rahatlıkla uygulanabilir ve yüksek oranlarda koruyuculuk sağlar. Grip aşısı üst solunum yolu enfeksiyonları açısından daha riskli olan anne adaylarına ilk üç ayda da yapılabilir.”



GİYSİ SEÇİMİ ÖNEMLİ

“Gebelik döneminde kıyafet seçimine özen gösterilmeli” diyen Taşdemir anne adaylarını uyarıyor: “Özellikle karnı ve bacakları sıkan dar kıyafetler yerine rahat ve bol kıyafetler tercih edilmelidir. Sentetik, sıkı ve sert iç çamaşırları kullanılmamalı, pamuklu olanlar giyilmelidir. Yüksek topuklu ayakkabılar düşme riskine neden olacağından bir süre giyilmemelidir. Çalışan anne adayları da bir süre spor ayakkabı veya az topuklu babet tarzı ayakkabıları tercih etmelidir.”



HAMİLELİKTE DİŞ TEDAVİSİ YAPILABİLİR

Planlı bir hamilelik döneminden önce mutlaka diş hekimi ziyareti yapılmalı, genel bir kontrol geçilerek diş temizleme ve bakımlar ihmal edilmemelidir. Hamilelik dönemi ise diş çürüklerine yol açmaz; ağzınızda var olan çürüklerin daha hızlı ilerlemesine sebep olur. Hamilelikte diş eti kanaması, iltihaplanma, şişme ve kaşınma gibi sıkıntılar sık görülebilir. Bu belirtiler doğumdan sonra kaybolur. Gebelikte diş bakımı ve tedavisi yapılmayacağı fikri yanlıştır.”



SAÇ BOYANIZ BİTKİSEL OLSUN

“Hamilelik haberinizi aldığınız andan 12. haftaya kadar, boyanın içerisindeki kimyasal maddelerden fetüsün oluşum sürecinin etkilememesi için saç boyanması önerilmez. Bu haftadan sonra da bitkisel içerikli ürünler tercih edilmelidir. Diğer saç bakım ürünlerini (şampuan, saç kremi, saç jölesi, köpük ve saç spreyi) kullanımının sakıncası yoktur.”



CEP TELEFONU BAŞUCUNUZDA DURMASIN

“Hamilelik döneminde cep telefonu ile uzun süre konuşulmaması, gece başucunda telefonla uyunmaması ve güvenlik kapılarından çok sık geçilmemesi konusunda anne adayları dikkatli olmalıdır. X-Ray cihazlardan geçilmesi yerine klasik üst araması talep edilmelidir. Ayrıca güvenlik kapılarının ya da tomografi cihazlarının olduğu alanlarda çalışan anne adaylarının, hamilelik süresince başka alanlarda görev yapması daha uygun olur.”



YOLCULUĞUNUZ 6 SAATİ GEÇMESİN

Op. Dr. Seval Taşdemir, hamilelik döneminde 6 saatten fazla yolculuk yapılmamasını öneriyor. “Bacak damarlarında pıhtı oluşumu ve bacakta şişmeleri engellemek için yolculuk sırasında; mümkünse saat başı ya da iki saatte bir 15 dakika yürünmelidir. Hava yolu şirketleri hamilelerin 35-36 haftaya kadar yolculuk yapmalarına izin vermektedir. Uçak firmaları 28 haftadan büyük gebeleri doktor raporu olmadan kabul etmemektedir. Erken doğum, yüksek tansiyon, kanama gibi riskli bir durum yoksa uçak yolculuğunda herhangi bir sakınca yoktur.”