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Hamilelikte doğal güzellik

Hamileler için doğal bakım önerileri

• Dudaklarınız çatlıyorsa; 50 gram bal mumunu bir kaba koyarak, ocakta eritin ve üzerine 200 gram susam yağı ekleyin. Bu karşımı her gün dudaklarınıza sürün.

• Bir limonu kabuklarıyla birlikte robottan geçirerek püre yapın. İçine biraz su ekleyerek yüzünüze sürdükten sonra 5 dakika bekleyin ve temizleyin. Böylece gözenekleriniz temizlenerek, cildiniz canlanır.

• Cildinizi temizlemek için bir yumurta sarısı, bir çorba kaşığı susam yağı ve 3 - 4 damla limon suyunu iyice karıştırıp, yüzünüze sürdükten sonra 10 dakika bekleyin.

• Cildinizi tazelemek için 1 ölçek bal, 3 - 4 damla limon suyu ve 1 tatlı kaşığı zeytinyağını karıştırıp yüzünüze sürdükten sonra 20 dakika bekleyin ve bol suyla yıkayın.

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