Hamilelikte pilates

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Hamileler için pilates uygulaması...

Hamileyken spor yapmaktan korkardık eskiden. Neyse ki sağlıklı bir şey olduğunu biliyoruz artık. Evde pilates yapmak isteyenlere büyük kolaylık sağlayan bir ‘Pilates for Pregnancy’ uygulaması bir pilates eğitmeni ve dans hocası tarafından hazırlanmış. Hamileliği üç döneme ayırmış. Tüm hareketler, rahat bir hamilelik geçirmenizi, sağlıklı ve güçlü kalmanızı sağlıyor. Uygulamada hamilelik planlayıcısı, fotoğraf albümü, bebeğinizle ilgili tüm notları yazabileceğiniz bir ajanda da var. Fiyatı 9.99 dolar.