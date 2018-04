Doğumdan sonraki günlerin anneler için çok da kolay geçmediği malum... Ancak bunlar da geçecek ve günbegün normal hayata döneceksiniz. Size henüz hayal gibi gelen, ne zaman, neyi tekrar yapabileceğinizin ipuçlarını verelim.

Yazı: Ece Üremez



Mutlu anneler mutlu bebekler demek. Bu noktadan yola çıkarak doğum yapan annelerin normal hayata dönmesinin ve mutlu olmasının bebeğin hem gelişimini hem kişiliğini şekillendirdiğini unutmamak gerek. Bir bebek dünyaya getirmeye her anlamda hazır olmak da doğum sonrası dönemin daha kolay atlatılmasını sağlıyor. Ayrıca normal doğum yapan anneler, sezaryene göre daha kısa sürede günlük hayat düzenine ve aktivitelerine geri dönebiliyor. Ama ne olursa olsun her annenin neredeyse birebir yaşadığı bir bocalama söz konusu oluyor. Bebeğinizi kucağınıza aldıktan kısa bir süre sonra “Ben ne yaptım? Eski hayatıma ne zaman ve nasıl döneceğim?” demeniz çok mümkün. İşte bu sorunun cevabı...



1.ADIM: BANYO

SÜRE: 1 HAFTA SONRA

Doğum sonrası dönem, annedeki psikolojik ve hormonal değişiklikler sonucu elbette kolay geçmiyor. Bir yandan da annesi yanından ayrıldığı her an ağlayan bir bebek, isteseniz de banyoya girmenize engel olabiliyor. Normal şartlarda anne bir hafta geçtikten sonra kendisini iyi hissettiği an banyo yapabilir. Doktorlar, ilk banyonun ayakta duş şeklinde yapılmasını öneriyor. Sezaryen ile doğum yapıldıysa dikişler alındıktan sonra yine ayakta duş alınması tavsiye ediliyor. Duş almak kan dolaşımına ve sütün artmasına da destek oluyor.

2.ADIM: MARKET

SÜRE: 1 AY SONRA



Annenin vücudundaki normale dönüş sürecinin başlamasıyla normal aktiviteleri gerçekleştirmeye başlaması da psikolojik açıdan toparlanmanın anahtarı demek. Önce kısa mesafelerle başlayın ve ilk hedefiniz evin yakınındaki market olsun. Emin olun bir market alışverişinden daha önce bu kadar zevk almadığınızı fark edeceksiniz. Elbette, normal doğum sonrası anneler iki gün içinde kendilerinin günlük bakımını, bir hafta içinde de rutin ev işlerini yapabilir hale geliyor. Ancak kendinizi fazla yormayın, fiziksel aktivitelerde sabırlı davranın.

3.ADIM: KAHVE KAÇAMAĞI

SÜRE: 3 AY SONRA



Bir ay geçtikten sonra mümkün olduğunca hareket etmek, lifli gıdalar ve ılık su tüketmek çok önemli. Hareket etmek kan dolaşımını artırıyor ve bağırsak hareketlerinin düzenlenmesine de fayda sağlıyor. Bu dönem ilk kahve randevunuzu verebilirsiniz. Kafeinsiz sütlü bir kahve eşliğinde lifli atıştırmalıklar size ödül gibi gelecek. Elbette günde 2-3 litre su içme disiplinini de sağlayın. Ayrıca yakınlarla ya da arkadaşlarla görüşmek de bireyselliğinizi unutmamanız için önemli. Uzmanlar, annelerin bebek ile yalnız bir yaşama yönelmemesini, kendini ikinci plana atmamasını öneriyor. Bebeğinizi de yanınıza alarak dışarı çıkıp yürüyüş de yapabilirsiniz.