Oh! Sonunda bebeğinizi kucağınıza aldınız!

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Şu sıralar tüm isteğiniz sadece biraz uyku ise yeni anne olduğunuzu söylemenize gerek kalmaz. Çünkü yeni anne olmuş kadınların en önemli sorunlarından biri de uykuya hasret kalmaktır. Ve bu durum maalesef çok uzun bir süre devam edecek…

Sonunda anne oldunuz ve tabii ki dünyanın en mutlu kadınlarından birisiniz fakat ilk günler yaşadığınız umutsuzluk ve hayal kırıklığı da çok normal bir durum. Doğumdan sonraki ilk altı hafta lohusalık dönemi olarak tanımlanıyor ve bu dönem annelerin neredeyse yüzde 70’i için oldukça zor geçiyor. Bu durum, postpartum blues ya da lohusalık hüznü denilen aslında gelişimsel bir süreç. Doğumdan sonra meydana gelen ani hormonal değişiklikler nedeniyle ortaya çıkan yoğun stres, bebeğin eve gelmesiyle kendini gösteriyor ve bu süreci daha zor hale getiriyor. Bununla beraber, halk arasında yaygın olan inançlar da anneler üstünde bir baskı oluşturuyor. Nörolog Dr. Mehmet Yavuz, “Emzirme döneminde uyku uyunamayacağı ile ilgili yanlış söylemler, hamilelik döneminde annede kaygılar oluşturuyor. Hamilelik döneminde başlayan uyku alışkanlıklarının değişmesi, kaygıların, korkuların, heyecanların artması doğum sonrası uyku problemlerinin ortaya çıkmasında büyük rol oynuyor” diyor.



Endişeleri kovun!

Bazı bebekler geceleri, bazı bebeklerse gündüzleri daha az uyuyor. Geceleri az uyuyan bebekler genellikle emzirilirken uyuyakalıyor. Anneler ise, bebeklerinin boğulacağı endişesiyle kaygılanıyor. Hamilelik döneminde çok sık söylenen, emzirirken boğulan bebekler, kusmuğuyla boğulan bebek örnekleri anne adayının korkulu rüyası haline geliyor. Bu endişelere maruz kalan anne, uyumama konusunda yeni davranış biçimleri geliştiriyor. Nörolog Dr. Mehmet Yavuz, “Uyumamalıyım, uyursam bebeğime bir şey olur gibi endişeler yaşayan anneler, bir çeşit uyku bozukluğu yaşıyorlar. Fizyolojik ihtiyaçlarını tamamlayamayan annede, melankolik bir duygu durumu gözleniyor ve buna bağlı ağrı, yorgunluk, emzirmede zorluk gibi sorunlar ortaya çıkıyor” diyor.



Yardım şart!

Bebeğe bir şey olması endişesi yaşayan anneler, emzirme anında uyuyakalmaktan büyük korku duyuyor. Buna engel olmak için, baba ya da aileden biri dönüşümlü olarak geceleri anneye yardımcı olabilir. Anne ise ilk üç ay, fırsat bulduğu her an uyumalı. Bebeklerin belli bir uyuma düzeni olmadığı için, gece boyu uykusu bölünen anne, mutlaka gün içinde de uyumalı. Anneler hayatlarına, imkanlar dahilinde çeşitlilik katmalı. Bu, evde yapılan yarım saatlik fiziksel egzersiz bile olsa zihinsel performansa katkı sağlayabiliyor. Gündüz veya gece en az bir öğünün, mümkünse sağılmış anne sütünün ya da hazır ek besinin bir başkası tarafından biberonla verilmesi de anneye hem zamansal hem de zihinsel destek olabiliyor. Tüm bunlara rağmen, annenin uyku sorunları doğumdan 2-8 hafta sonra hala devam ediyorsa ve bununla birlikte, annenin hayattan zevk alamadığı gözlemleniyorsa, bu durum postpartum depresyon denilen, yani doğum sonrası depresyonu olarak bilinen tabloyu işaret ediyor olabilir. Böyle bir durumda, mutlaka bir uzman yardımı ve desteği alınmalı.



