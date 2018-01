Anne adaylarının kafası karışık... Gebelik şekerinin tanısı şeker yükleme testiyle konuluyor ama son zamanlarda bu testin olumsuz etkileri de çok konuşuluyor. Test yaptırmalı mı, yaptırmamalı mı?

Şu sıralar çok sık karşımıza çıkan ‘acaba’lardan biri de hamilelik döneminde yapılan şeker yükleme testinin anneye ve bebeğe zarar verdiği söylentileri oldu. Oysa Dünya Sağlık Örgütü ve uzmanlar, bu testin yapılmasının anne ve bebek sağlığı için önemli olduğunu söylüyor. Biz de bu konudaki sorularımızı Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma BD Öğretim Üyesi ve Avrupa Endokrinoloji Derneği Yöneticisi Prof. Dr. Okan Bülent Yıldız’a sorduk.

Hamilelikte şeker hastalığı ne sıklıkta görülür?

Gebelik şekeri (gestasyonel diyabet) ismi verilen şeker yüksekliği durumu tüm hamileliklerin yüzde 5-15’inde görülüyor.

Gebelik şekeri neden ortaya çıkıyor? Belirtileri neler?

Normal hamilelik, diyabete meyil oluşturan ve insülin direnci ile seyreden bir dönem. Bu duruma annenin vücudundaki hormonal değişikliklerin yanı sıra bebeği anne rahmine bağlayan ve bebeğe sürekli şeker teminini sağlayan plasenta isimli zardan salgılanan hormonlar katkıda bulunuyor. Özellikle şeker hastalığı gelişimi açısından risk faktörlerine sahip hamilelerde insülin üretim organı olan pankreasın bir süre sonra dokulardaki insülin direncini karşılayacak kadar insülin üretememesi ile birlikte kan şekeri değerleri yükselmeye başlıyor ve gebelik şekeri ortaya çıkıyor. Bu durumda herhangi bir şikayet olmuyor ve tanı ancak şeker tolerans testi ile koyuluyor.

Gebelikte şeker ile ilgili testler kaçıncı ayda yapılıyor. Bu testler zorunlu mu?

Günümüzde Tip 2 diyabet (şeker hastalığı) ve obezite görülme sıklığı çok arttığı için doğurganlık çağındaki kadınlarda da önceden tanı almamış şeker hastalığı çıkabiliyor. Bu nedenle hamilelik öncesi ilk doktor kontrolünde risk faktörü olan kadınlarda standart diyabet tanı kriterleri ile değerlendirme yapılıyor. Hamilelikte şeker ilk üç ay içinde tanı almışsa hamilelik öncesinden gelen normal diyabet şeklinde sınıflandırılıyor. Buna karşılık daha öncesinde yokken hamileliğin ilk üç ayından sonra ortaya çıkan şeker yüksekliği durumuna gebelik şekeri adı veriliyor. Gebelik şekerine yönelik tarama testleri gebeliğin 24-28’inci haftaları arasında yapılıyor.

Riskiniz yüksek mi?

Anne adayının kilolu ya da obez olması (vücut kitle indeksi > 25kg/m2) yanında aşağıdakilerden bir veya daha fazlasının olması diyabet için risk anlamına geliyor:

> Hareketsiz yaşam

> Polikistik over sendromu (PKOS)

> Geçmişte gebelik şekeri öyküsü

> Kalp damar hastalığı

> Tansiyon yüksekliği

> Lipid bozukluğu (HDL düşüklüğü veya trigliserid yüksekliği)

> Anne, baba ya da kardeşlerde şeker hastalığı

Şeker yükleme gerçeği

Her anne adayına şeker yüklemesi yapılır mı? Yoksa belirtiler ve genetik yapıyla mı ilgilidir?

25 yaş altında, normal vücut ağırlığına sahip, ailede bilinen şeker hastalığı öyküsü olmayan, daha önceki gebeliklerinde problem yaşamamış hamileler, gebelik şekeri açısından düşük risklidir ve rutin gebelik takiplerinde şeker tolerans testi yapılmasına gerek yoktur. Bunun dışındaki hamilelerde şeker toleransının değerlendirilmesi gerekiyor.

Şeker yüklemesi nasıl yapılır?

Şeker tolerans testi tek aşamalı ya da iki aşamalı olarak yapılabiliyor. Tek aşamalı testte sabah açlık şekeri ölçümü sonras��nda 75 gr şeker (glukoz) içeren bir bardak (250 ml) şekerli su birkaç dakika içinde içiriliyor ve arkasından birinci ve ikinci saatlerde şeker ölçümü yapılıyor. İki aşamalı testte önce günün herhangi bir saatinde 50 gr şekerli su içirilerek birinci saat şeker ölçümü yapılıyor. Bu ölçüm belli bir eşik değerin üzerinde çıkan gebelerde ikinci aşamada bir başka gün 100 gr şeker tolerans testi yapılıyor. Bu testte sabah aç karnına şeker ölçümü sonrasında 100 gr şekerli su içirilerek birinci, ikinci ve üçüncü saatlerde kan şeker değerlerine bakılıyor.



Son dönemde şeker yüklemesinin anne ve bebek sağlığını etkilediği konusunda siz ne düşünüyorsunuz?

Başta Dünya Sağlık Örgütü, Avrupa ve Amerika Diyabet ve Kadın Doğum Dernekleri olmak üzere dünyanın önde gelen uluslararası kuruluşları gebelik şekeri tanısı için şeker tolerans testinin gerekliliği konusunda kırk yılı aşkın süredir hemfikirdir. Tanı koyma duyarlılığı açısından testin tek aşamalı mı, iki aşamalı yapılması gerektiği konusunda ise tam bir uzlaşı yok. Bu test, dünyada ve ülkemizde az önce bahsettiğim şekilde gebelik şekeri riski taşıyan hamilelerde uygulanıyor. Gebelikteki şeker olgularının 10’da dokuzunun gebelik şekeri olduğu ve bu durumun herhangi bir belirti vermediği düşünülürse şeker tolerans testinin önemi daha iyi anlaşılır. Şeker tolerans testi bazı gebelerde kısa süreli bulantı ya da şeker düşüklüğüne yol açabiliyor. Ancak normal bir öğünde tüketilen 8-10 kaşık beyaz pirince karşılık gelen 75 gr glukozun anne ya da bebeğin sağlığını olumsuz etkilediğine dair herhangi bir bilimsel kanıt bulunmadığı gibi uluslararası bilim camiasında bu yönde bir tartışma da söz konusu değil.

Gebelik şekeri mi, diyabet mi? Gebelik şekeri ile diyabet arasındaki farklar neler? Tedavi edilmezlerse anne ve bebekte ne tür sorunlar gelişebilir?

Her iki durumda da anne ve bebek sağlığı açısından riskler söz konusu oluyor. Bu riskler arasında düşük, ölü doğum, iri bebek, yenidoğanda şeker düşüklüğü, yenidoğan sarılığı, annede gebelikte tansiyon yüksekliği krizi sayılabilir. Her ikisinde de normal doğum güçlüğünden dolayı sezaryen oranları artmış durumda. Ayrıca bebeğin ileriki yaşamında obezite, diyabet gibi metabolik hastalık gelişme riski daha fazla oluyor. Ancak tüm hamileliklerin yalnızca yüzde birinde görülen hamilelik öncesinden bilinen diyabet, gebelik şekerine göre çok daha yüksek sağlık riskleri taşıyor. Annede şeker koması, erken doğum ve ciddi enfeksiyonlara neden olabileceği gibi, bebekte büyüme geriliği, kalp, böbrek ve sinir sistemi gelişim bozuklukları yapabiliyor.

Gebelik şekerinin tedavisi nasıl oluyor?

Gebelik şekeri tedavisinde düzenli ve sağlıklı beslenme, yüzme, yürüyüş ve yoga gibi orta şiddette düzenli egzersiz, doktorun önerdiği şekilde şeker ölçümleri gerekli oluyor. Hafif olgularda, şeker kontrolünü sağlamak için yaşam tarzı değişiklikleri yeterli olurken daha ciddi olgularda tıbbi beslenme tedavisi beraberinde insülin kullanılması gerekebiliyor. Hamilelik dışındaki normal diyabetten farklı olarak gebelik şekerinde ağızdan şeker ilaçları bebek üzerinde olası istenmeyen etkileri nedeniyle kullanılmaz. Günlük besin tüketimi, yapılan fiziksel aktivite ve doktorun önerdiği şekildeki şeker ölçümlerinin kaydının tutulması tedavi uyum ve başarısını artırıyor.

Doğumdan sonra gebelik şekeri, diyabet olarak devam eder mi?

Gebelik şekeri olan kadınların yaklaşık yarısında gebeliği takip eden 10 yıl içinde Tip 2 diyabet gelişiyor. Kalıcı şeker hastalığını değerlendirmek için doğum sonrası 4-12’inci haftalar arasında tekrar şeker tolerans testi yapılıyor. Diyabet gelişiminin önlenmesi ve tanınması için ömür boyu takip ve herhangi bir risk faktörü yoksa en az üç yılda bir tarama gerekiyor.



Diyabet hastası anne, hamile kaldığında hastalığının seyri nasıl oluyor?

Daha önceden bilinen Tip 1 ya da Tip 2 diyabetli kadınlarda henüz hamileliği planlama aşamasında anne adayının şeker değerlerinin istenilen aralığa getirilmiş olması, anne ve bebeğin sağlık risklerinin en aza indirilebilmesi açısından son derece önemli. Şeker değerleri uygun aralıkta değilken hamile kalınırsa bebekte erken dönemde organ anormallikleri gelişme riski çok yüksek olabiliyor. Gebelik öncesindeki doktor kontrolünde göz ve böbrek başta olmak üzere diyabete bağlı tüm olası organ tutulumları değerlendiriliyor. Diyabete bağlı göz arkası zarı (retina) hasarı, gebelikte hızlı gelişebileceği için gebelik öncesi, gebelikte her üç ayda bir ve doğum sonrası birinci yıl göz dibi muayenelerinin yapılması gerekiyor. Hamilelik boyunca endokrinoloji uzmanının önerdiği aralıklarda evde kan şekeri ölçümleri yapılıyor. Beslenme, fiziksel aktivite ve insülin tedavisinde gerekli düzenlemelerle şeker değerlerinin istenen aralığın üzerinde (hiperglisemi) ya da altında (hipoglisemi) olmaması sağlanıyor. Diyabetli hamilelerde erken doğum riski ve sezaryen doğum oranı yüksek. Doğum esnasında şeker değerlerinin istenen aralıkta tutulabilmesi için damardan insülin ve glukoz tedavisi veriliyor.