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Tekrarlayan düşükler ve nedenleri

Hamileliğin 20. haftasından önce 3 ya da daha fazla düşük meydana gelmesi tekrarlayan düşükler olarak adlandırılıyor...

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