Beslenme tüp bebek tedavisinde de büyük bir öneme sahip. Peki, anne adaylarının tüp bebek tedavisinde beslenme yöntemleri nasıl olmalı?

Sağlıklı olmak, sağlıklı beslenmekle başlıyor. Her tedavide olduğu gibi tüp bebek tedavisinde de başarıya giden yol, sağlıklı bir bedene sahip olmaktan geçiyor. Tüp bebek tedavisinin uygulanacağı çiftlerin de beslenme düzenine bu yüzden dikkat etmesi gerekiyor. Sağlıklı bir beslenme düzenine sahip olunduğu takdirde tüp bebek tedavisinde başarılı sonuç alınabileceğini kaydeden Mozaik Tüp Bebek Merkezi Koordinatörü Kadın Hastalıkları ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Koray Altunay, “Tüp bebek tedavisi ile ilgili beslenme düzeninde dikkat edilmesi gerekli olan durumlar olsa da işin esasına bakıldığında aslında normal zamanlarda da beslenme açısından sakıncalı olan her gıdanın bu süreçte tüketilmemesi ya da normal zamanlarda da yarar açısından tüketilmesi önerilen gıdalara bu süreçte daha ağırlık verilmesi gerekir. tüp bebek tedavisinde doktor tarafından hazırlanan diyet programına uyulmalıdır yanı sıra tüp bebek tedavisinde beslenme yöntemleri önerilerimiz de ihmal edilmemelidir” diyor ve tedavi sürecinde beslenme konusunda dikkat edilmesi gerekenleri şu şekilde sıralıyor:

Sigara sağlığa zararlı bir maddedir. Sigara tüketimi pek çok sağlık sorununa neden olmaktadır. Sigaranın tüp bebek tedavisinde de kullanımı sakıncalıdır. Bu yüzden tüp bebek tedavisine başlamadan önce ve tüp bebek tedavisi süresince sigara alışkanlığından vazgeçilmelidir.

Aşırı zayıf ya da aşırı kiloya sahip olmak sağlığın her alanında olduğu gibi üreme konusunda da önem gösterilmesi gereken bir konudur. Tüp bebek tedavisinin uygulanacağı çiftlerin ideal kiloya sahip olması gerekmektedir. Bu nedenle fazla kilolu ya da az kilolu çiftlerin tüp bebek tedavisinin uygulanmasından önce ideal kiloya gelmeleri sağlanır.

Balık protein, mineral ve omega3 yönünden oldukça zengindir. En az haftada 3 kere balık yemek bireyin sağlığını olumlu yönde etkileyeceği için tüp bebek tedavisi sırasında da bu hususa dikkat edilmelidir.

Su tüketimi vücudumuz için gereklidir. Burada önemli olan sıvı ihtiyacını çay, kahve gibi içeceklerden sağlandığının düşünülmemesidir. Vücut için gerekli olan sıvının alımı için su tüketmek gereklidir. Tüp bebek tedavisine başlanmadan ve başlandığı zaman günde ortalama olarak 2-3 litre su tüketmek gerekir.

Kuru baklagiller zengin gıdalardır. Özellikle nohut, fasulye, barbunya gibi kuru baklagilleri tüp bebek tedavisinde haftada üç gün tüketmek fayda sağlayacaktır.

Tüp bebek tedavisi ile ilişiği olmayan normal süreçte hazırlanan diyet programında suni tatlandırıcılara yer verilir. Ancak tüp bebek tedavisi için hazırlanan diyet programında suni tatlandırıcı yoktur.

Alışkanlık haline gelen çay ya da kahve tüketiminin gündelik hayatta da sınırlı sayıda tutulması fayda sağlarken tüp bebek tedavisinde de bu konuya özen gösterilmelidir. En uygun olanı çay ve kahve alışkanlığından vazgeçmektir şayet geçilemiyorsa günde tüketilen miktar en aza indirilmelidir.

Asitli içecekler sıvı ihtiyacı yerine geçmemekle beraber sağlık açısından da olumsuz etkilere sahiptir. Bu nedenle başta kola olmak üzere tüp bebek tedavisinde tüm asitli gıdalardan kaçınılmalıdır.

Tüp bebek tedavisi için hazırlanan diyet programında bulunan makarna ve sebzeler mümkün oldukça az suda haşlanmalıdır.

Gebelik öncesi kadının folik asit alımı önemlidir. Tüp bebek tedavisinde de yeşil yapraklı sebzelerde, fındık, badem ve baklagillerde yer alan folik asit alımına özen gösterilmelidir.

Sadece beslenmek değil buna destek aktivitelerde önemlidir. Bu destek aktiviteler ise; uykunun düzenli olması ve yine düzenli olarak yapılan hafif egzersizlerdir.

Karbonhidrat

Yapılan araştırmaların karbonhidrat ağırlıklı beslenmenin tüp bebek tedavisindeki başarıyı etkilediğini saptadığını söyleyen Op. Dr. Koray Altunay, “Karbonhidrat tüketimi sonucunda aşırı glikozun meydana gelmesiyle yumurta ve embriyolar bakımından sağlıklı koşullar sağlamadığı için tüp bebek tedavisindeki başarıyı etkilediği saptanmıştır. Bu yüzden uzmanlar tarafından gebelikten ve uygulanacak olan tüp bebek tedavisinden önce hazırlanan diyet programında karbonhidrat yönünden değil protein yönünden zengin besinlere yer verilir” diyor.

Kızartma ve yağlı yemekler yenmemeli

Kızartmalar yerine az yağ ile fırında pişmiş gıdaların tercih edilmesi gerekiyor. Tüp bebek tedavisi için hazırlanan diyet listesinde kızartmalar ve yağlı yemekler yerine fırında pişmiş gıdalara yer veriliyorr. Çünkü kızartmalar sadece tüp bebek tedavisinde değil normal koşullarda da sağlık açısından faydalı değil.

Vitamin ve mineraller gıdalardan alınmalı

Vitamin ve minerallerin mümkün olduğunca gıdalardan alınması gerekiyor. Sebze, meyve, kuruyemiş ve baklagillerde pek çok değerli vitamin ve mineral bulunuyor. Vitamin ve mineral alımının ağızdan alınan haplar yolu ile değil tüketilen gıdalarla alınması en uygun yöntem. Bu nedenle vitamin ve mineral bakımından zengin olan gıda ürünleri tüketmek tüp bebek tedavisinde önemli.