Sağlıklı
olmak, sağlıklı beslenmekle başlıyor. Her tedavide olduğu gibi tüp bebek
tedavisinde de başarıya giden yol, sağlıklı bir bedene sahip olmaktan geçiyor.
Tüp bebek tedavisinin uygulanacağı çiftlerin de beslenme düzenine bu yüzden
dikkat etmesi gerekiyor. Sağlıklı bir beslenme
düzenine sahip olunduğu takdirde tüp bebek tedavisinde başarılı sonuç alınabileceğini kaydeden Mozaik Tüp Bebek Merkezi Koordinatörü Kadın Hastalıkları ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Koray Altunay, “Tüp bebek tedavisi ile
ilgili beslenme düzeninde dikkat edilmesi gerekli olan durumlar olsa da işin
esasına bakıldığında aslında normal zamanlarda da beslenme açısından sakıncalı
olan her gıdanın bu süreçte tüketilmemesi ya da normal zamanlarda da yarar
açısından tüketilmesi önerilen gıdalara bu süreçte daha ağırlık verilmesi
gerekir. tüp bebek tedavisinde doktor tarafından hazırlanan diyet programına
uyulmalıdır yanı sıra tüp bebek tedavisinde beslenme yöntemleri önerilerimiz de
ihmal edilmemelidir” diyor ve tedavi sürecinde beslenme konusunda dikkat edilmesi gerekenleri
şu şekilde sıralıyor:
- Sigara sağlığa zararlı bir maddedir. Sigara
tüketimi pek çok sağlık sorununa neden olmaktadır. Sigaranın tüp bebek
tedavisinde de kullanımı sakıncalıdır. Bu yüzden tüp bebek tedavisine
başlamadan önce ve tüp bebek tedavisi süresince sigara alışkanlığından
vazgeçilmelidir.
- Aşırı zayıf ya da aşırı kiloya sahip olmak
sağlığın her alanında olduğu gibi üreme konusunda da önem gösterilmesi gereken
bir konudur. Tüp bebek tedavisinin uygulanacağı çiftlerin ideal kiloya sahip olması
gerekmektedir. Bu nedenle fazla kilolu ya da az kilolu çiftlerin tüp bebek
tedavisinin uygulanmasından önce ideal kiloya gelmeleri sağlanır.
- Balık protein, mineral ve omega3 yönünden
oldukça zengindir. En az haftada 3 kere balık yemek bireyin sağlığını olumlu
yönde etkileyeceği için tüp bebek tedavisi sırasında da bu hususa dikkat
edilmelidir.
- Su tüketimi vücudumuz için gereklidir.
Burada önemli olan sıvı ihtiyacını çay, kahve gibi içeceklerden sağlandığının
düşünülmemesidir. Vücut için gerekli olan sıvının alımı için su tüketmek
gereklidir. Tüp bebek tedavisine başlanmadan ve başlandığı zaman günde ortalama
olarak 2-3 litre su tüketmek gerekir.
- Kuru baklagiller zengin gıdalardır.
Özellikle nohut, fasulye, barbunya gibi kuru baklagilleri tüp bebek tedavisinde
haftada üç gün tüketmek fayda sağlayacaktır.
- Tüp bebek tedavisi ile ilişiği olmayan
normal süreçte hazırlanan diyet programında suni tatlandırıcılara yer verilir.
Ancak tüp bebek tedavisi için hazırlanan diyet programında suni tatlandırıcı
yoktur.
- Alışkanlık haline gelen çay ya da kahve
tüketiminin gündelik hayatta da sınırlı sayıda tutulması fayda sağlarken tüp
bebek tedavisinde de bu konuya özen gösterilmelidir. En uygun olanı çay ve
kahve alışkanlığından vazgeçmektir şayet geçilemiyorsa günde tüketilen miktar
en aza indirilmelidir.
- Asitli içecekler sıvı ihtiyacı yerine
geçmemekle beraber sağlık açısından da olumsuz etkilere sahiptir. Bu nedenle
başta kola olmak üzere tüp bebek tedavisinde tüm asitli gıdalardan
kaçınılmalıdır.
- Tüp bebek tedavisi için hazırlanan diyet
programında bulunan makarna ve sebzeler mümkün oldukça az suda haşlanmalıdır.
- Gebelik öncesi kadının folik asit alımı
önemlidir. Tüp bebek tedavisinde de yeşil yapraklı sebzelerde, fındık, badem ve
baklagillerde yer alan folik asit alımına özen gösterilmelidir.
- Sadece beslenmek
değil buna destek aktivitelerde önemlidir. Bu destek aktiviteler ise; uykunun
düzenli olması ve yine düzenli olarak yapılan hafif egzersizlerdir.
Karbonhidrat
Yapılan
araştırmaların karbonhidrat ağırlıklı beslenmenin tüp bebek tedavisindeki
başarıyı etkilediğini saptadığını söyleyen Op. Dr.
Koray Altunay, “Karbonhidrat tüketimi sonucunda aşırı glikozun
meydana gelmesiyle yumurta ve embriyolar bakımından sağlıklı koşullar
sağlamadığı için tüp bebek tedavisindeki başarıyı etkilediği saptanmıştır. Bu
yüzden uzmanlar tarafından gebelikten ve uygulanacak olan tüp bebek
tedavisinden önce hazırlanan diyet programında karbonhidrat yönünden değil protein
yönünden zengin besinlere yer verilir” diyor.
Kızartma ve yağlı
yemekler yenmemeli
Kızartmalar
yerine az yağ ile fırında pişmiş gıdaların tercih edilmesi gerekiyor. Tüp
bebek tedavisi için hazırlanan diyet listesinde kızartmalar ve yağlı yemekler
yerine fırında pişmiş gıdalara yer veriliyorr. Çünkü kızartmalar sadece tüp bebek
tedavisinde değil normal koşullarda da sağlık açısından faydalı değil.
Vitamin ve
mineraller gıdalardan alınmalı
Vitamin
ve minerallerin mümkün olduğunca gıdalardan alınması gerekiyor. Sebze, meyve,
kuruyemiş ve baklagillerde pek çok değerli vitamin ve mineral bulunuyor. Vitamin ve mineral alımının ağızdan alınan haplar yolu ile değil tüketilen
gıdalarla alınması en uygun yöntem. Bu nedenle vitamin ve mineral bakımından
zengin olan gıda ürünleri tüketmek tüp bebek tedavisinde önemli.