Tüp bebek tedavisi, aşamalardan oluşan bir tedavi yöntemidir. Hangi yöntemin uygulanacağına ve hangi ilaçların kullanılacağına kadın ve erkeğin kısırlık sebeplerine göre karar verilir. Bunun dışında yumurtalık rezervlerinin durumu ve kadının yaşı da tedavi yönteminin belirlenmesinde oldukça önemli faktörlerdir.

Tüp bebek tedavisinde kadının yaşının önemi nedir?

Tüp bebek tedavisinde başarı şansını etkileyen en önemli faktör anne adayının yaşıdır. Anne adayının yaşı ne kadar ileri ise gebelik şansı da o kadar azalmaktadır. Kadınlar 35’ten yaşından sonra üreme yetisini kaybetmeye başlarlar. Bunun sebebi de yumurtalık rezervlerinin azalmasıdır. Bir kız çocuğu dünyaya belirli bir yumurtalık rezervi ile gelir. Bu yumurtalık rezervleri, ilk adet görülen zamana kadar yaklaşık olarak 300 bin kadar kalır. Bu rezervler, her adet döneminde azalmaya devam eder ve menopoz döneminde nihayet biter. Bu sebeple de her ilerleyen yaşta, kadının anne olma şansı da azalır. 35 yaşından sonra ise bu şans, etkin bir şekilde azalır.

Ancak çeşitli durumlarda anne adayının yumurtalık rezervleri daha erken yaşta azalabilmektedir. Erken menopoz ya da geçirilmiş cerrahi operasyonlar, çeşitli hastalıklar, yumurtalık rezervlerinin daha çabuk azalmasına yol açabilmektedir.

Bu sebeple anne adaylarında kısırlık sorunu söz konusu ise yani, bir sene boyunca düzenli ve korunmasız cinsel ilişkiye rağmen gebelik sağlanamıyor ise zaman kaybetmeden bir uzmana danışılmalı ve gerekli tetkiklerin ve tedavilerin yapılması gerekmektedir.

35 yaşından büyük anne adayları ise doğal yollarla gebe kalmak için altı ay beklemeli ve ardından bir uzmana başvurmalıdır.

Tüp bebek tedavisinde erkek adayının yaşının önemi var mıdır?

Tüp bebek tedavisinde erkek adayının yaşı da önemlidir. Ancak kadın kadar ciddi oranlarda tüp bebek başarısını etkilemez. Bu durumda önemli olan sperm sayısı ve kalitesidir. Erkek adayın yaşı ilerledikçe sperm sayı ve kalitesi düşebilir ancak her yaşta gebeliği gerçekleştirebilme yetisi mevcuttur. Bu sebeple tüp bebek tedavilerinde anne adayının yaşı ve baba adayının sperm özellikleri başarı şansını etkilemektedir.

Tüp bebek tedavisinin başarı oranı nedir?

Tüp bebek tedavisi bir yardımcı üreme yöntemidir. Yardımcı üreme yöntemleri arasında en başarılı tedavi şeklidir. Ancak hiçbir yardımcı üreme yöntemi yüzde yüzlük bir gebelik garantisi veremez. Gebelik, birçok faktöre bağlı olarak gerçekleşen oldukça komplike bir olay olduğu için bu tedavi yöntemlerinin başarı oranları sınırlıdır. Sağlıklı bir çiftin bir ay içerisinde gebe kalma şansı yaklaşık olarak %20’dir. Tüp bebek tedavisinde ise bu şans, %50’ye ve uygun şartlarda %60’lara kadar çıkabilir. Ancak her çiftin kısırlık sebebi ve özellikleri farklı olduğu için başarı oranı bir çiftte yüksekken, diğer çiftte daha düşük olabilir.

Ancak tüp bebek tedavilerinde genel olarak başarı şansı %60’tır. Bu oran, gelişen teknoloji ve tıbbi yöntemlerle arttırılmaktadır.

Kaynaklar: http://www.tupbebeknedir.com/

