Tüp bebek tedavi yöntemlerinden biri de mikroeneksiyon (ICSI). Tedavi, spermin yumurtanın içerisine direkt enjekte edilmesiyle uygulanıyor.

Mozaik Tüp Bebek Merkezi’nden Op. Dr. Ümit Zeteroğlu 6 soruda mikroenjeksiyon yöntemini anlattı.



1- Mikroenjeksiyon (ICSI) nedir?

Spermin yumurtanın içerisine direkt olarak enjekte edilmesi ile embriyonun meydana gelmesi için çalışılan tüp bebek tedavi yöntemidir.

2- Mikroenjeksiyon yöntemi hangi hastalar için uygun?

Spermi gerekli miktarda olmayan kişiler, sperm şeklinde %95′ten daha çok bozukluğu bulunan hastalar, kısırlığın ortaya çıkma sebeplerinden biri olan antisperm antikorları bulunan kişiler, preimplantasyon genetik tanı (PGD) uygulanacak hastalar ile sebebi henüz bilinemeyen kısırlık problemi ile karşı karşıya kalan kişilerde mikroenjeksiyon yöntemi uygulanabilir.

3- Mikroenjeksiyon nasıl uygulanır?

Mikroenjeksiyon tekniği uygulanırken baba adayından alınan tek bir sperm hücresi, anne adayından elde edilen yumurtanın içerisine mikroskop aracılığı ile ince bir iğneyle yerleştirilir. Mikroenjeksiyon yöntemi için en kaliteli sperm tercih edilir. Sperm hücresinin hareketsizleştirilen kuyruğu çok duyarlı olan mikroskopik enjektörlerin desteği ile alınır. Alınan bu sperm, yeniden enjektör yardımı ile yumurta hücresinin içerisine nakil edilir. Bu uygulama gerçekleştirilmeden önce, yumurtanın etrafında yer alan hücreler tek tek temizlenir.

4- Mikroenjeksiyon yöntemi sayesinde gebelik kesin olarak gerçekleşir mi?

Sperm ve oosit, yani yumurtanın kalitesi döllenmeden sağlanacak olan başarıyı ciddi anlamda etkiler. Embriyoloji uzmanının (embriyolog) deneyimi de bu noktada oldukça önemlidir. Bu iki faktörün düzgün kesişimi ile başarı oranı yüzde 90’lara ulaşır.

5- Mikroenjeksiyon ile tüp bebek yönteminin arasında bir fark var mıdır?

Klasik normal tüp bebek uygulaması yani IVF yönteminde çok sayıda (binlerce) sperm hücresi laboratuvarda kadının bir tane yumurta hücresinin etrafına konur. Bu spermlerden tek bir tanesi kendi kendisine yumurta hücresini döller. Burada döllenme normal yolla oluşan gebeliklerde spermin yumurta hücresini döllemesi gibidir, sadece kadın üreme organlarında değil laboratuvarda gerçekleşmektedir. ICSI yani mikroenjeksiyon yönteminde ise erkeğin spermlerinden sadece bir tanesi alınır ve kadının yumurta hücresinin içerisine mikroskobik yöntemlerle yerleştirilir, yani enjekte edilir. Bu yüzden ismi mikroenjeksiyondur. Burada sperm yumurta hücresini kendiliğinden döllemez, "zorla" yumurta hücresinin içerisine yerleştirilir.

6- Mikroenjeksiyon yönteminin avantajları nelerdir?

Mikroenjeksiyon yöntemi sayesinde döllenme (fertilizasyon) daha yüksek oranda gerçekleşmektedir. Ayrıca sperm sayısı ve kalitesi çok az olan erkeklerde normal IVF yöntemi ile döllenme çok zor hatta azoospermi gibi durumlarda imkansızdır. Bu hastalarda mikroenjeksiyon yöntemi ile döllenme sağlanabilmektedir çünkü bu yöntemde tek bir sperm bile yeterlidir. Azoospermi hastalarında menide sperm hiç olmadığı halde testisten Mikro TESE gibi yöntemlerle birkaç sperm hücresi alınabilir ve mikroenjeksiyon yöntemi ile döllenme gerçekleştirilir.