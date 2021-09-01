Tüp bebek tedavisinin tekrarlanması hem maddi hem de manevi olarak çiftleri yıpratan bir süreçtir. Peki, tüp bebek tedavisinin tekrarlanması başarı şansını düşürür mü? Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı, Embriyolog Op. Dr. Öznur Dündar Akın tekrarlanan tüp bebek tedavi ile ilgili merak edilen soruları yanıtladı.

Op. Dr. Akın, "Tüp bebek tedavisini tercih eden çiftlerde başarılı sonuç elde edilmesi için ilk olarak çiftlerin yaşı incelenir. Anne adayının yaşı 35’ten küçük ise başarı oranı neredeyse yüzde 60 civarındadır. 35 - 37 yaş arasında ise başarı oranı %45’lere düşmektedir. Daha ileri ki yaş gruplarında ise başarı oranı yüzde 20’ye kadar düşmektedir. Anne adayının yaşının haricinde başarıyı etkileyen diğer faktörler erkeğin sperm sayısı ve kalitesi, kadının rahminde herhangi bir sağlık sorunun olmaması en önemli etkenlerdendir" diyor.

İLK TÜP BEBEK DENEMESİ BAŞARISIZLIKLA SONUÇLANABİLİR

Sağlıklı çiftlerde dahil olmak üzere ilk tüp bebek denemesinin başarısızlık ile sonuçlanabileceğini belirten Akın, " Hamilelik ile sonuçlanmayan ilk deneme sonrası süreçten ders alınarak nerede hata yapıldığının tespit edilmesi önemlidir. İlk deneme sonrası çift detaylı bir incelemeye alınır ve tekrar sağlık taramasından geçilerek problemler giderilmeye çalışılır" diyor.

Peki, tüp bebek tedavisinin tekrarlanması başarı şansını düşürür mü? Akın bu soruyu şöyle yanıtlıyor: Tüp bebek tedavisinin tekrarlanması başarı şansını düşürmemektedir. Çiftlerin kaç kere denemede bulunabileceği çiftin isteği ve maddi gücüne göre değişmektedir. 40 yaş ve üstü kişilerde başarı oranı düştüğü için deneme sayıların artması oldukça normaldir. 35 yaş ve altındaki kişiler ise talep ve isteklerine göre uzman hekim kontrolünde tüp bebek tedavisini denemeye devam edebilirler.

BİRİNCİ DENEME BAŞARISIZLIKLA SONUÇLARSA...



Akın'ın yorumları şöyle: Bilineni aksine başarısızlık ile sonuçlar birinci denemenin ardından ikinci denemede hamilelik olmayacak şeklinde bir bilgi yoktur. Başarısızlık ile sonuçlanan tüp bebek süreçlerinde en önemli olan nokta başarısızlığa sebep olan noktayı bulup kişiye özel tedavi planlanmasıdır. İlk denemede gözden kaçmış ya da kendini belli etmeyen birçok sağlık sorunu olabilir.

Dikkat edilmesi gereken bir diğer nokta ise ilk denemeden sonra en az bir ay tüp bebek sürecine ara verilmesidir. Fiziksel nedenlerin haricinde tüp bebek sürecinde etkisi oldukça fazla olan psikolojik sağlık içinde önemlidir. Genç çiftlerde süreç uzun tutulabilirken ileriki yaş grubunda bir ayı geçirmemek gerekir.

Tüp bebek denemeleri düşük ile sonuçlanıyorsa…

Karşılaşılan bir diğer sorun ise tüp bebek tedavisinin düşük ile sonlanmasıdır. Burada yapılması gereken düşüklerin sebepleri araştırılmalı ve konulan tanılar en kısa sürede tedavi edilmelidir. Var olan sağlık sorunları giderildikten sonra başarılı sonuçlar ihtimali artacaktır.

Çiftlerin bir diğer merak ettiği konu ise başarısızlık ile sonuçlanan süreçlerde tüp bebek merkezinin değiştirilme konusudur. Tüp bebek tedavisine başlamadan önce imkanlara uygun ve güven veren bir merkezi tercih etmek en doğru karar olacaktır.

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