Yatak odasında biri mi var?

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Hamilelik sonrası yatak odanızda neler olacak?

Yazı: Nilgün yıldız

Ağzı aynı babası, burnu babasının kopyası, şu bakışlara bak sanki babası bakıyor... Bu cümleler size tanıdık geldi mi? Hastaneden eve geldiğinizde çok sık kullandığınız bu cümlelerde geçen ‘baba’ kelimesi artık sadece bebeğinizin babası olan adam anlamındaysa yatak odanızda çoktan soğuk rüzgarlar esmeye başladı demektir. Peki bu soğuk rüzgarları bunaltıcı sıcaklara dönüştürmek kışı yaza çevirmek kadar zor mu? İşte yatak odanızdan meteoroloji haberleri!



Dokuz ay boyunca miniğinizin eve gelmesini beklediniz. Odasını şekilden şekle soktunuz, kıyafetlerini her gün kontrol ettiniz, eşinizle neye benzeyeceğine dair hayaller kurdunuz, belki de isim konusunda sorunlar yaşadınız. Ve işte o gün geldi... Bebeğiniz artık aranızda, beklemenize değdi değmesine de, dokuz ay boyunca sizinle aynı heyecanı yaşayan eşiniz şimdi odanın neresinde durmalı? Bebeğinizle aranıza girse olmaz, bebeğiniz varken onunla ilgilenmek hiç olmaz. Hem siz artık bir annesiniz, “O orada dursun, bir ara ilgilenirim” gibi cümleler de kurmaya başladıysanız evliliğinizde tehlike çanları çalmaya başladı demektir, bizden söylemesi. Uzman Psikolog Feyza Bayraktar bu durumu şöyle açıklıyor; “Doğum sonrasında çiftler tüm sıkıntıların biteceğini zannetse de genelde durum böyle olmuyor, çünkü bambaşka problemler kendini göstermeye başlıyor. Anne ve baba, bebeğin ağlaması ile sık sık uyanıyor, 3-4 saatte bir emzirme saatinin gelmesi de çiftlere uykusuz geceler yaşatıyor. Doğum sonrası çiftlerin bebeğe yönelmesi cinsel açıdan çiftleri birbirinden uzaklaştırıyor” diyor.

