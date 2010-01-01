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Yaz gebeleri için 10 öneri

Yükselen sıcaklıkların keyfinizi bozmasına izin vermeyin. İşte yaz aylarında gebeliğin sorunsuz geçmesi için uzmanlardan 10 önemli tavsiye...

Yaz aylarındaki ısı artışı herkesi etkilese de bu durumdan en çok gebeler muzdarip olur. Gebelerde sıcaklık artışıyla birlikte sıcak basmaları, avuç içi ve ayak tabanlarında yanmalar, alerjik problemler, bulantı ve kusmalardaki artış, halsizlik, uykusuzluk ve nefes darlığı gibi birtakım şikayetler artar. Liv Hospital Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Cevahir Tekcan yazı serin ve sağlıklı geçirmek isteyen gebelere şu önerilerde bulundu. 

  • Dışarıda yapmanız gereken işleri, güneş ışınlarının az etkili olduğu sabah ve akşam saatlerinde yapmayı tercih edin.
  • Sıcaklık 32 dereceyi aştığında, bir fan veya klimalı ortamlarda bulunun.
  • Açık renkli, pamuk, keten ve ipekten oluşmuş kıyafetleri tercih edin.
  • Vücudunuzun sıvısız kalmaması için bol bol sıvı tükettin. Az sıvı tüketimi gebelikte sık rastlanan; idrar yollu enfeksiyonu, kabızlık ve hemoroid sıkıntılarında artmaya neden olur. Tedavi edilmeyen idrar yolu enfeksiyonu erken doğum ve düşük tehdidi gibi pek çok probleme neden olabilir. Normal şartlarda bir gebenin günde 2 litre su tüketmesi gerekir. Yazla birlikte bu her saatte 250-300 cc su tüketmesi önerilir. Elektrolit ve mineral kaybını azaltmak için sodyumu azaltılmış soda içilebilir. Aşırı çay ve kahve tüketiminden kaçınmak gerekir.
  • Sıcakla birlikte artan ödemle mücadele etmek için tuz alınımını en aza indirin. Ama tümüyle kesmeyin. Çünkü sizin ve bebeğinizin tuza ihtiyacı vardır. Ayaklarınızdaki şişliği azaltmak için soğuk su banyoları ile birlikte ayaklarınızı yukarı kaldırarak dinlenin.
  • Güneş ışınlarından ve güneşten korunun. Gebelikte artan hormonlar nedeniyle ciltte hassasiyet, kuruluk ve lekelenmeler sık gözlenir. Güneşe çıkarken en az 30 faktörlü güneş kremleri kullanın. Bunlar lekeleri önleyeceği gibi, güneşin zararlı etkilerinden sizi korumaya yardımcı olur. Güneşlenirken gölgede ve tercihen üzerinizde bir t-shirt ile güneşlenin. Kuruyan cildiniz için duştan sonra nemlendirici kremler kullanın.
  • Sıcak basmalarını engellemek için sık sık ılık duş alın. Yanınızda taşıyacağınız spreyli sular serinlemenize yardımcı olur. Soğuk yoğurt ve sütten yapılmış meyveli içecekler de serinlemenize yardımcı olur.
  • Güneşte dışarıya çıkılacaksa veya akşam yemeklerinde ekşili gıdalar, barbekü soslar içeren gıdalar gibi reflüyü arttıran gıdalardan uzak durun. Ayrıca akşamları aşırı kalorili ve ağır gıdalar yerine daha hafif ve hazmı kolay olanları tercih edin ve yedikten sonra en az bir saat yatağınıza gitmeyin. Bu rahat uyumanıza da yardımcı olacaktır.
  • Sık sık şekerleme yapın. Ayrıca kendinizi halsiz ve yorgun hissediyorsanız, mutlaka yardım alın.
  • Egzersiz yaparak hızlı kilo alımını sınırlayın. Egzersiz tercihlerini yüzme, yürüyüş ve bisiklete binme yönüne kullanabilirsiniz. Fırsat yaratıp yüzün. Yüzme ile vücudunuzun tüm kaslarını çalıştırabilir, aynı zamanda psikolojik bir rahatlama da sağlayabilirsiniz. Yüzme için denizi ve hijyenik durumundan emin olduğunuz havuzları tercih edebilirsiniz.
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