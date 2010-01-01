Yaz aylarındaki ısı artışı herkesi etkilese de bu durumdan en çok gebeler muzdarip olur. Gebelerde sıcaklık artışıyla birlikte sıcak basmaları, avuç içi ve ayak tabanlarında yanmalar, alerjik problemler, bulantı ve kusmalardaki artış, halsizlik, uykusuzluk ve nefes darlığı gibi birtakım şikayetler artar. Liv Hospital Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Cevahir Tekcan yazı serin ve sağlıklı geçirmek isteyen gebelere şu önerilerde bulundu.