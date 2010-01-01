Yaz aylarındaki ısı
artışı herkesi etkilese de bu durumdan en çok gebeler muzdarip olur. Gebelerde sıcaklık
artışıyla birlikte sıcak basmaları, avuç içi ve ayak tabanlarında yanmalar,
alerjik problemler, bulantı ve kusmalardaki artış, halsizlik, uykusuzluk ve
nefes darlığı gibi birtakım şikayetler artar. Liv Hospital Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op.
Dr. Cevahir Tekcan yazı serin ve sağlıklı geçirmek isteyen gebelere şu önerilerde
bulundu.
- Dışarıda yapmanız gereken işleri, güneş ışınlarının az etkili olduğu sabah
ve akşam saatlerinde yapmayı tercih edin.
- Sıcaklık 32 dereceyi aştığında, bir fan veya klimalı ortamlarda bulunun.
- Açık renkli, pamuk, keten ve ipekten oluşmuş kıyafetleri tercih edin.
- Vücudunuzun sıvısız kalmaması için bol bol sıvı tükettin. Az sıvı tüketimi
gebelikte sık rastlanan; idrar yollu enfeksiyonu, kabızlık ve hemoroid
sıkıntılarında artmaya neden olur. Tedavi edilmeyen idrar yolu
enfeksiyonu erken doğum ve düşük tehdidi gibi pek çok probleme neden
olabilir. Normal şartlarda bir gebenin günde 2 litre su tüketmesi gerekir. Yazla
birlikte bu her saatte 250-300 cc su tüketmesi önerilir. Elektrolit
ve mineral kaybını azaltmak için sodyumu azaltılmış soda içilebilir. Aşırı
çay ve kahve tüketiminden kaçınmak gerekir.
- Sıcakla birlikte artan ödemle mücadele etmek için tuz alınımını en aza
indirin. Ama tümüyle kesmeyin. Çünkü sizin ve bebeğinizin tuza ihtiyacı
vardır. Ayaklarınızdaki şişliği azaltmak için soğuk su banyoları ile
birlikte ayaklarınızı yukarı kaldırarak dinlenin.
- Güneş ışınlarından ve güneşten korunun. Gebelikte artan hormonlar
nedeniyle ciltte hassasiyet, kuruluk ve lekelenmeler sık gözlenir. Güneşe
çıkarken en az 30 faktörlü güneş kremleri kullanın. Bunlar lekeleri
önleyeceği gibi, güneşin zararlı etkilerinden sizi korumaya yardımcı olur.
Güneşlenirken gölgede ve tercihen üzerinizde bir t-shirt ile güneşlenin. Kuruyan cildiniz için duştan sonra nemlendirici kremler kullanın.
- Sıcak
basmalarını engellemek için sık sık ılık duş alın. Yanınızda
taşıyacağınız spreyli sular serinlemenize yardımcı olur. Soğuk yoğurt ve
sütten yapılmış meyveli içecekler de serinlemenize yardımcı olur.
- Güneşte dışarıya çıkılacaksa veya akşam yemeklerinde ekşili gıdalar,
barbekü soslar içeren gıdalar gibi reflüyü arttıran gıdalardan uzak durun.
Ayrıca akşamları aşırı kalorili ve ağır gıdalar yerine daha hafif ve
hazmı kolay olanları tercih edin ve yedikten sonra en az bir saat yatağınıza
gitmeyin. Bu rahat uyumanıza da yardımcı olacaktır.
- Sık sık şekerleme yapın. Ayrıca kendinizi halsiz ve yorgun
hissediyorsanız, mutlaka yardım alın.
- Egzersiz yaparak hızlı kilo alımını sınırlayın. Egzersiz
tercihlerini yüzme, yürüyüş ve bisiklete binme yönüne kullanabilirsiniz. Fırsat
yaratıp yüzün. Yüzme ile vücudunuzun tüm kaslarını çalıştırabilir, aynı
zamanda psikolojik bir rahatlama da sağlayabilirsiniz. Yüzme için denizi ve
hijyenik durumundan emin olduğunuz havuzları tercih edebilirsiniz.