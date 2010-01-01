Hamile olduğunuz için yazın tadını çıkarmaktan ya da tatil yapmaktan vazgeçmek zorunda değilsiniz.

Ferti-Jin Tüp Bebek Merkezi Klinik Direktörü, Kadın Hastalıkları, Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Seval Taşdemir, yaz hamileleri için önerilerde bulundu.

1. Açık renkli kıyafetler giyin

Giysi olarak mutlaka sentetik olmayan kumaşlardan yapılan, pamuklu ve ısıyı yansıtan açık renkli kıyafetler tercih edilmelidir. Gebelikte vücut ısısının yükselmesi ve efor kapasitesinin azalması terlemeyi artırır. Terlemeye bağlı ciltte oluşabilecek sorunları sık duş alarak ve doktor önerisiyle kullanılan kremlerle gidermek de mümkündür.

2. İç çamaşırınız pamuklu olsun

Gebelikte vajinal enfeksiyonlar sıklıkla görülmektedir. Bu durum yaz aylarında daha da çok ortaya çıkabilir. Gebelik döneminde genital bölgenin kuruluğuna dikkat edilmeli, pamuklu iç çamaşırı kullanmalıdır. Pamuklu, cilde nefes aldıran kıyafet seçimi; anne adaylarını cilt mantarları ve genital mantardan korur. Günlük pedler kullanılmamalı; sıkı, dar ve hava aldırmayan kıyafetler tercih edilmemelidir. Bunların yanı sıra düzenli uyku, sağlıklı beslenme ve güçlü bir bağışıklık sistemi de her türlü enfeksiyonla mücadele etmede önemli faktörlerdir.

3. Yüksek koruma faktörlü kremleri tercih edin

Gebelik döneminde değişen hormon seviyeleri, ciltte de bazı değişikliklere yol açar. Gebelikte en çok karşılaşılan cilt problemlerinden biri ciltte görülen renk değişiklikleridir. Alın, burun, yanaklar ve çenede görülen lekeler genellikle doğum sonrası kaybolur. Güneş ışınları ve gebelikte salgılanan hormonlar nedeniyle ortaya çıkan lekelerden korunmak için yüksek koruma faktörlü kremler tercih edilmeli, güneşin yoğun ve ışınlarının dik olduğu saatlerde açık havada bulunulmamalı, gölge alanlar tercih edilmeli, bol kıyafetler giyilmeli, şapka ve gözlük kullanılmalıdır.

4. Molalarda veya uçakta yürüyün

Yolculuk sırasında 1.5-2 saatte bir mola verilmeli, molalarda 5-15 dakika yürüyüş yapılmalıdır. Bu sayede bacaklarda ödem ve bacak toplardamarlarında kan pıhtılaşması ihtimali minimuma indirilir. Ayrıca uzun seyahatlerde pıhtı oluşumunu engellemek için varis çorabı kullanılmalıdır. Gebelerin uçak ile seyahatinde bir sakınca yoktur. Yalnız 34 haftadan büyük gebelerin doktor raporu olsa bile, bazı havayolu şirketleri seyahatlerine izin vermeyebilir. Bu hamilelerin şehir içinde veya arabayla gidilebilecek mesafede tatil yörelerini tercih etmeleri tavsiye edilir.

5. Emniyet kemerinizi asla çıkarmayın

Anne adayları hangi taşıtla seyahat ederlerse etsinler yolculuk sırasında mutlaka emniyet kemeri takmaları gerekiyor. Emniyet kemerini bağlarken karnınızın üstünden değil altından geçmesine ve kalçalarınız hizasında olmasına dikkat edin. Eğer emniyet kemerinizi tam karnınızın üzerinden geçecek şekilde takarsanız; olası bir kaza durumunda oluşacak şiddetli basınç bebeğin plasentasının erken ayrılmasına sebep olabilir. Ayrıca emniyet kemeri omuz kısmı bağlandığında tam göğüs arasında olmalıdır. Kemerin boyun hizanızda olması tehlikelidir.

6. Ayaklarınızı soğuk suya sokun

Şişmiş veya terlemiş ayaklarınızı ihtiyaç duyduğunuz zaman bir leğen dolusu soğuk suya sokun. Suya damlatacağınız birkaç damla nane yağı ise ayaklarınızın daha da serinlemesini sağlar.

7. Sudan çıktıktan sonra mayonuzu mutlaka değiştirin

Anne adayının düşük ya da erken doğum tehlikesi yoksa gebelik döneminde deniz ve havuza girmesinde sakınca yoktur. Ancak gebelik dönemi dışında da havuz kaynaklı enfeksiyon hastalıklarının daha sık görüldüğü unutulmamalıdır. Sudan çıktıktan sonra mayo veya bikini mutlaka değiştirilmelidir. Çünkü gebelerde sık görülen mantar enfeksiyonu, ıslak mayo veya bikini ile beklendiğinde, genital bölgenin nemli kalmasına bağlı olarak daha sık karşımıza çıkar ve tedavisi için ilaç kullanmak zorunda kalınabilir.

8. Denize girerken böcek ısırmasına karşı dikkatli olun

Günün erken saatlerinde ve deniz suyunun temizliğine güvenilen yerlerde denize girmeye özen gösterin. Denize girerken, güneş yanıkları ve lekeleri, böcek ısırmaları ve düşmelere karşı da dikkatli olun. Ayrıca günün diğer saatlerinde de sinek ve böcek ısırmalarına karşı gerek sprey, sinek kovucu, kapı ve pencerelere takılan sineklikler, gerekse uzun kollu kıyafetler ile kendinizi mümkün olduğunca korumaya çalışın.

9. Çiğ sebzelere temkinli yaklaşın

Anne adayı; öğünlerinde çiğ sebze ve meyveleri tüketirken iyice yıkanmış, etlerin iyi pişmiş olduğuna dikkat etmelidir. Yöresel yemekleri yerken temkinli olunmalı, mümkünse iyice emin olunmayan besinler tüketilmemelidir. Beslenme programı tatil haricindeki gibi devam etmelidir. Açık yiyecek ve içeceklerden mümkün olduğunca uzak durulmalıdır.

10. Kusma ve ishali ciddiye alın

Yaz aylarında dışarıda yenilen gıdalara bağlı olarak gıda zehirlenmeleri daha sık olabilir. Bu nedenle gebelikte daha dikkatli olunmalıdır. Bulantı, kusma, ishalle kendini gösteren besin zehirlenmeleri, ateşli durumlar, dinlenmeyle geçmeyen kramplar, baş ağrıları dikkate alınmalıdır. Bu gibi şikayetlerde hemen en yakın doktora veya merkeze başvurmalı ve özellikle sıvı açığı oluşmaması için hekimlerin önerileri doğrultusunda tedavi olunmalıdır.