Zika virüsü nedir? Nasıl Bulaşır? Belirtileri neler?

Yazı: Elif Girgin



Belki adını ilk kez duyuyorsunuz, belki de sık sık duymaya başladınız; son günlerde dünyayı kasıp kavuran Zika virüsünden bahsediyoruz…

Sivrisinekler yoluyla bulaşan virüs, özellikle hamileleri tehdit ediyor ve anne karnındaki bebeğin beyin gelişimine önemli ölçüde zarar vererek ciddi anomalilere neden oluyor. Kesin bir tedavisi ise henüz yok. Virüsün nasıl bulaştığı, hamileleri ve bebekleri nasıl etkilediği, belirtilerinin neler olduğu ve korunmak için ne gibi tedbirler alınabileceği ile ilgili sorularımızı Memorial Şişli Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum bölümünden Op. Dr. Gönül Özer yanıtladı.



Zika virüsü nedir?

Yeni bir virüs olduğundan etkileri ile ilgili bilgiler sınırlı ve çok detaylı değil. Hamile kadınlarda ciddi sıkıntılara neden olan Zika virüsü, yaklaşık 70 yıl önce ilk kez Uganda’nın Zika ormanlarında yaşayan maymunlarda tespit edildi.

Aedes sivrisinekleri ile bulaşan bu virüs kendini kanda gösteriyor. Kanda görülen her virüs, vücudun diğer sıvılarında da görülüyor. Sperm ve vajinal sıvılarda da varlık göstermesi mümkün olduğu için cinsel yolla bulaşma ihtimali de hayli artıyor.



Nasıl bulaşıyor?

Sivrisinek ısırması ile bulaşan virüs, parenteral adı verilen yolla anneden bebeğe, kan nakli yoluyla bulaşıyor. Son zamanlarda cinsel yolla da bulaştığına dair birkaç vaka da rapor edildi.



Belirtileri neler?

Baş ağrısı, ateş, döküntü (özellikle yüz, boyun, ense ve omuz bölgesinde), gözlerde kızarıklık

ile kas ve eklem ağrıları...



Tanı nasıl konuluyor?

Hastalığın akut döneminde alınan kan örneklerinde çalışacak olan PCR testi ile viral RNA tespit edilebiliyor. Ayrıca yine kanda Zika virüs spesifik antikorlarına bakılabiliyor. Hastalığın başlangıcından üç gün sonra Igm antikorları tespit edilebiliyor.



Nasıl tedavi ediliyor?

Zika virüsünün tedavi şekli şikayetlere göre saptanıyor. Dinlenme, bol sıvı alınması, ağrı ve ateş için ağrı kesici ve ateş düşürücüler kullanılması gerekiyor. Antibiyotikler tüm virüslerde olduğu gibi bunda da etkili değil ve alınmamalı. Şikayetlerin şiddetli olduğu durumlarda doktor desteği önemli ancak kesin tedavisi ya da aşısı bulunmuyor.

En çok hangi ülkelerde görülüyor, hangi ülkeler risk altında?

Latin Amerika ülkeleri başta olmak üzere 20’den fazla ülkede görülen virüs, Dünya Sağlık Örgütü’nün yaptığı açıklamaya göre Tropikal Afrika, Güneydoğu Asya, Pasifik Adaları, Orta ve Güney Amerika’da yayılıyor.



Korunmak için neler yapılabilir?

Zika virüs enfeksiyonunun olduğu ülkelere ziyaretlerin ertelenmesi, sivrisineklere karşı önlem alınması, uzun kollu, kalın dokunmuş kıyafetlerin ve pantolonların tercih edilmesi, vücudun açıkta kalan yerlerine sinek kovucu losyonların sürülmesi, evlerin camları ve kapılarının sineklere karşı tellerle korunması, sivrisineklerden korunmak için iç mekanlarda daha çok zaman geçirmenin tercih edilmesi ve sulak yerlerin kurutulması alınacak önlemler arasında.

Ayrıca cinsel yolla bulaşan tüm hastalıklarda olduğu gibi prezervatif kullanımı da önemli. Zika virüsü için şu an bir aşı olmadığı için virüsün görüldüğü bölgelere seyahat edecek kişilere aşı uygulamak mümkün değil. Genel olarak o bölgeye seyahat edilecekse dikkatli olmak ve bölgedeki insanlarla temastan kaçınmak doğru olur.