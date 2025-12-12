Aşırı ekran kullanımı çocuklarda otizme yol açabilir mi?

Otizm Spektrum Bozukluğu, doğuştan gelen ve genetik temelli bir nörogelişimsel farklılıktır. Ekran izlemek otizmi oluşturmaz; otizmin nedenleri arasında da yer almaz. Bununla birlikte ekranla çok erken yaşta ve uzun süreli temas, çocukların sosyal iletişim ve dil gelişiminde yavaşlamaya neden olabileceği için tablo zaman zaman otizmle karıştırılabilir.

Dr. Pınar Balgöz Ergül

Özellikle küçük yaş grubunda ekran karşısında geçen sürenin artması, çocuğun çevresiyle kurduğu doğal etkileşimi azalttığı için davranışlarda belirgin değişiklikler görülebilir.

EKRAN MARUZİYETİ HANGİ BELİRTİLERE YOL AÇABİLİR?

Yoğun ekran kullanımı özellikle 0–3 yaş döneminde sosyal temasın azalmasına, kelime çıkarmada gecikmeye, göz temasının zayıflamasına ve oyun becerilerinin sınırlanmasına yol açabilir. Çocuk, hareketli ve hızlı içerikli videolar izlemeye alıştıkça dikkat süresi kısalabilir ve günlük etkileşimlere ilgisi azalabilir. Bu tablo zaman zaman otizmde görülen bazı erken belirtilerle benzerlik taşıdığı için ebeveynlerde kaygı yaratabilir; ancak ekran etkisine bağlı bu davranışlar çoğu zaman ekran süresi azaltıldığında hızla toparlama eğilimindedir.

NEDEN KARIŞTIRILIYOR?

Ekran etkisi ile otizmin birbirine karıştırılmasının en önemli nedenlerinden biri, her iki durumda da sosyal iletişimde belirgin değişiklikler görülebilmesidir. Gerçek etkileşimden uzak kalan çocuklarda göz teması azalabilir, konuşma daha geç başlayabilir ve aile bu durumu doğrudan ekrana bağlayabilir. Bu da bazen otizmin erken belirtilerinin gözden kaçmasına yol açabilir. Ayrıca “ekranı azaltırsak düzelir” düşüncesiyle uzman görüşünün ertelenmesi de tanı sürecini geciktirebilir. Oysa hem otizm hem de ekran etkisiyle ortaya çıkan gelişimsel gecikmelerde erken değerlendirme büyük önem taşır.

EKRAN ETKİSİ ILE OTİZMİN FARKI NEDİR?

Ekran etkisinde görülen davranış değişiklikleri çoğu zaman geçicidir ve ekran süresi kontrol altına alındığında hızla düzelme gösterebilir. Göz teması, sözel iletişim ve sosyal oyunlara ilgi kısa süre içinde artmaya başlayabilir. Otizmde ise belirtiler daha kalıcıdır; erken eğitim ve destek programları ile gelişim desteklenir fakat tüm belirtiler tamamen kaybolmaz. Ayrıca tekrarlayıcı davranışlar ekran etkisinde genellikle görülmezken, otizmde daha belirgin olabilir. Sosyal oyuna katılım ekran azaltıldığında kolaylaşabilir; otizmde ise uyum süreci daha sınırlı olabilir.

HANGİ YAŞTA NE KADAR EKRAN?

Ekranın çocuk gelişimi üzerindeki etkilerini azaltmak için yaşlara göre belirli sınırlar önerilir. İki yaşın altındaki çocukların ekrandan tamamen uzak tutulması en sağlıklı yaklaşımdır. İki ile altı yaş arasında ise ekran süresinin günde 30–60 dakika arasında tutulması, bu sürenin kısa aralıklarla verilmesi ve izlenen içeriklerin ebeveyn tarafından seçilmesi önemlidir.

Ekranın pasif bir izleme aracı olmaması için mümkün olduğunca birlikte izlemek ve sonrasında içerikle ilgili sohbet etmek fayda sağlar. Ekranın ödül ya da ceza olarak kullanılmaması, gün içinde kitap, açık hava etkinlikleri, oyun ve akran etkileşimi gibi gelişimi destekleyen aktivitelerin yer alması çocuğun ekranla kurduğu ilişkinin daha sağlıklı olmasına yardımcı olur.

NE ZAMAN UZMAN DESTEĞİ GEREKİR?

Göz temasında belirgin azalma, konuşmanın gecikmesi, sosyal etkileşimden kaçınma, yalnız kalma isteğinin artması veya oyun davranışlarında belirgin bir gerilik fark edildiğinde uzman değerlendirmesi önemlidir. Bu belirtiler her zaman otizme işaret etmese de gelişimsel süreçte bir etkilenmeye işaret ediyor olabilir.

Ekran kullanımıyla ilgili düzenlemeler yapılsa bile şüphe duyulan durumlarda profesyonel görüş almak hem tanının doğru konmasını hem de çocuğun ihtiyaç duyduğu desteğin zamanında verilmesini sağlar.

Aşırı ekran kullanımı otizme neden olmaz; ancak otizmi düşündürebilecek belirtilerin ortaya çıkmasına ve gerçek otizmin geç fark edilmesine yol açabilir. Dengeli ve bilinçli ekran kullanımı, çocukla kurulan gerçek etkileşimin artırılması ve şüpheli durumlarda vakit kaybetmeden değerlendirme yapılması, çocukların sağlıklı gelişimi için temel adımlardır.