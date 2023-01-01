Hepimiz için bebeğimiz en yumuşak karnımız. Onlar için en doğrusu neyse onu yapmaya çalışıyoruz ve pek tabii birçok konuya da tedirginlikle yaklaşıyoruz. Bebeğimizin ek besine geçiş yaptığı 6 ay ve sonrası birçok yenilik demek. Yeni tatlara alıştırmak, yeni gıdalara alıştırmak, büyümesi, zihinsel gelişimi ve tüm verdiği reaksiyonları kontrol etmek biraz zorlayıcı olabilir.

Bebeğinize 6 aylıktan itibaren ek besin vermekten kesinlikle korkmamalısınız. Hatta uzmanlara göre 6 aydan daha geç ek gıdalara başlamak, büyüme ve gelişme geriliklerine sebebiyet verebilmektedir.



Ek gıdaya geçişte, aceleci olmamalı ve bol sabır göstermelisiniz. Unutmayın ki bebeğinizin bu dönemde beslenme ile kuracağı ilişki gelecekteki yeme düzenini çok etkileyecektir. Yeni başladığınız dönemlerde besinler düşük miktarda ve tek çeşit olarak verilmeli. Bu sayede hem damak tadını daha iyi öğrenebilir, hem de alerjik reaksiyonlarını daha kolay takip edebilirsiniz. Ek gıda döneminde kavanoz mamaları ya da tahıllı kaşık mama kullanabilirsiniz.



Tahıllı ek gıdalar sizi korkutmasın, bebeğinizin beslenme düzenine glutensiz tahıl püreleri ekleyerek başlayabilirsiniz. Alerji ve intolerans durumlarını önlemek için uzmanlar 4 ila 7 aylık olduklarında (ne daha önce ne daha sonra) gluten eklemeyi tavsiye ederler. Tahıllar bebeğiniz için kolay sindirilebilir olmalı ve beslenmesinin temeli olan sütü etkili bir şekilde tamamlayabilecek besleyicileri içermelidir.



Ek gıdalara geçişte bir diğer konu ise pütürlerdir. İlk önce hafif, küçük pütürlü gıdalar yedirerek bebeğinizin buna verdiği tepkiyi değerlendirin ve zamanla pütür miktarını artırın. Daha sonrasında hiç problem yaşamadan, zamanla sizinle birlikte yediğini göreceksiniz.





Bebeğinizin ek gıdaya geçişte, yepyeni bir dünyaya adım attığını unutmayın, sabırlı olun ve asla zorla yemek yedirmeyin. Bebeğiniz ne kadar yemek yemek istediğini kendi belirleyebilir. Özellikle anne sütü ile desteklenen dönemde endişe etmeniz gereken hiçbir şey yoktur. Bebeğiniz, doktor söylemediği sürece zayıf değildir. Şişman bebek sağlıklıdır yanılgısına düşmeyin. Bebeğiniz şekerli tatları çok daha severek yiyecektir, ama unutmayın bebeğiniz bu tatları meyvelerden veya bebek için hazırlanmış özel tatlılardan alabilir. Bir yaşına, hatta çocukluk dönemine kadar bebeği pasta ve çikolata ile tanıştırmanız doğru değildir.



Bebeğiniz, ilk kez denediğinde sevmediği bir besini, birkaç ay sonra zevkle yiyebilir. Ağız tadı değişebilir. Bu yüzden ısrarcı olmak yerine, dönem dönem tekrar deneyerek, bebeğinizi farklı tatlara alıştırabilirsiniz.



Bebek beslenmesi ile ilgili daha fazla bilgi edinmek isterseniz, Hero Baby Facebook sayfasını takip edebilirsiniz. Şimdi bakmak için tıklayın.



Bu bir ilandır.

