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6 aylık bebek için günlük mönü

6 aylık bebeklerin günlük beslenmesinde neler olmalı?
Sabah Uyandığında
Anne sütü
Kahvaltı
Meyve püresi ve anne sütü
Öğle
Anne sütü
İkindi
Sebze püresi ve anne sütü
Akşam
Sebze püresi ve/veya muhallebi
Gece
Anne sütü
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