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9 aylık bebek için günlük mönü

9 aylık bebeğin beslenmesi nasıl olmalı?
Kahvaltı
Anne sütü ve kahvaltı (yumurta, peynir, pekmez ile )
Ara öğün
Meyve püresi (elma, şeftali, muz)
Öğlen
Kıymalı ya da tavuk etli sebze püresi ve anne sütü
İkindi
Yoğurt ve meyve püresi
Akşam
1 kase muhallebi ve anne sütü
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