9 aylık bebek için günlük mönü

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9 aylık bebeğin beslenmesi nasıl olmalı?

Kahvaltı

Anne sütü ve kahvaltı (yumurta, peynir, pekmez ile )

Ara öğün

Meyve püresi (elma, şeftali, muz)

Öğlen

Kıymalı ya da tavuk etli sebze püresi ve anne sütü

İkindi

Yoğurt ve meyve püresi

Akşam

1 kase muhallebi ve anne sütü