Hamilelik döneminde hissettiklerinizi bebeğinizle paylaşın!

Bebeklerin henüz dünyaya gelmeden annelerinin enerjisinden, duygularından etkilendiğini ama tüm olumsuzlukları tersine çevirip, bebeğin huzurlu, mutlu ve sağlıklı bir birey olarak hayata başlamasının mümkün olduğunu belirten Bütünsel Yaşam Koçu Belgin Aktaş Küllü, bebek bekleyenlere şu önerilerde bulunuyor:



* Hamile kaldığınızı öğrendiğiniz andan itibaren çocuğunuzla iletişim kurun, onunla konuşun.



* Bebeğinize sevginizi her fırsatta hissettirin.



* Çocuk doğurmanın bir külfet değil, lütuf olduğunu düşünerek, gelecekte yaşayacağınız güzel günlere hazırlanın.



* Elinizden geldiğince temiz, açık havada zaman geçirin.

* Beslenmenize dikkat edin.

* Yiyip içtiğiniz her şeyi bebeğinizle paylaştığınızı unutmayın.

