Anneliğin ilk altı haftası

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İstediğiniz kadar hazırlıklı olun, anne olmak, hayatınızın sistemini değiştiren en büyük şoklardan biri. Eğer ilk günlerde aşağı yukarı, iyi kötü neler yaşayacağınızı bilirseniz, sonrası da çorap söküğü gibi gelir. Bebekli yaşama adaptasyon için işte bilmeniz gerekenler…

Yazı: Filiz Şeref



İlk 24 saat

Aylardır dokuzuncu ayın gelmesini bekliyordunuz. Ve sonunda minik bebeğiniz kucağınızda. Şimdi ne olacak peki? Bebeğiniz doğduğunda, eğer her şey yolundaysa, bebeğinizi

hemen kucağınıza verecekler ve emzireceksiniz. Emzirmek çok önemli. Eğer emzirme konusunda bir sorun yaşarsanız, panik olmayın, yanınızda bu işin uzmanları var. Onlara güvenin.

• Doğumdan sonra ilk kez tuvaletinizi yapmak acı verici bir tecrübe olabilir ama kısa bir süre sonra kolaylaşacak, merak etmeyin. Eğer ilk 48 saat içinde büyük tuvaletinizi yapamazsanız, doktorunuza mutlaka belirtin.

• Yemelisiniz! Kurt gibi aç olduğunuz halde mide bulantılarınız olabilir. Yine de bir şeyler atıştırmaya çalışın. Sadece bir bardak çay ve tost olsa bile. Emziren anneler, daha fazla kaloriye ihtiyaç duyar.

• İlk 48 saat içinde, siz hastaneden çıkmadan evvel, yeni doğan bebeğiniz genellikle bir pediatri uzmanı tarafından kontrol edilir. Kalbi dinlenir, kulaklarının duyup duymadığına bakılır, erkeklerin cinsel organı ve tuvaletini yapıp yapamadığı kontrol edilir.

• İlk geceyi büyük ihtimalle dünya güzeli bebeğinizi izleyerek geçirmek isteyeceksiniz, fakat biraz uyumaya çalışın. Belki de uyumak için bu gece tek şansınız. Sonraki gece ve sonraki gece ve daha sonraki gecelerde o şansı değerlendirmediğiniz için çok pişman olabilirsiniz.



Evde ilk gün

Normal doğumda eve aynı gün ya da ertesi gün gidebilirsiniz. Sezaryen doğumda, iki geceyi hastanede geçirmeniz gerekiyor. Ve işte eve vardınız! İki kişi çıktığınız evin kapısından içeri bir aile olarak girmenin keyfi başkadır. Fakat aynı zamanda biraz da korkutucu! Kelimelere dökmeseniz bile ikinizin de aklından geçen aşağı yukarı aynıdır: Ne yapacağız biz şimdi? Unutmayın, her şeyi bilmeniz gerekmiyor. Bebek, anne ve babasını tanırken siz de yavaş yavaş bebeğinizi tanıyacaksınız...

Öneri: Online market alışverişini doğumdan önce yapın ve eve geldikten sonra bebeğiniz uyuduğunda ilk iş siparişi onaylayın.

