Bir zamanlar ailenin tecrübeli kadınlarına sorduğumuz soruları şimdi yüzünü dahi görmediğimiz internet arkadaşlarımıza danışıyoruz. Annelik deneyimlerimizi bazen dünyanın öbür ucundaki annelerle paylaşıyor, bebeklerimizle kapandığımız evlerimizde böyle sosyalleşiyoruz.

Yazı: Neslihan Böle

Teknoloji ve internet, hayatımızın her alanında olduğu gibi annelikte de önemli bir kaynak haline geldi. Yeni anneler ve anne adayları hem internet üzerinden bilgi paylaşıyor hem de kafalarını kurcalayan sorulara internet üzerinden yanıt arıyor. İşte annelerin favori bilgi paylaşım siteleri, gruplar, blog’lar ve akıllı uygulamalar...

anneysen.com

Anneysen gel...

İki girişimci anne Aylin Çakır ve Pınar Şimşek ortaklığıyla 2010 Ocak ayında kurulan anneysen.com, anne ve anne adaylarına, yaşadıkları süreçlerde destek olmak amacı taşıyan bir bilgi ve paylaşım platformu... Bunu da bir yandan uzman makaleleri ve yanıtlarıyla gerçekleştirirken, diğer yandan anneleri aynı çatı altında buluşturarak bilgi paylaşımında bulunmalarını sağlıyor. Anne ve anne adayları önerilerini ve deneyimlerini bu site üzerinden paylaşabiliyor. anneysen.com’da, çocuğunuzun gelişim aşamalarını takip edebilir, diğer anne ve uzmanlara birebir soru sorabilir, doğum hikayenizi paylaşabilir ya da bir arkadaş grubuna (örneğin ek gıdaya geçenler, anaokulu anneleri gibi) dahil olarak diğer annelerle etkileşim halinde olabilirsiniz.

alternatifanne.com

Ezber bozan anneler

Bir anne, müzisyen ve araştırmacı yazar olan Gülüş Türkmen tarafından 2010 yılının mayıs ayında kurulan site, farklı yaklaşımlara sahip annelerin ve uzmanların görüşlerine yer veriyor. Hem eğitim amaçlı hem de annelerin sosyal hayatlarını canlı tutmayı hedefleyen sitenin başlıca amacı; annelerin çocuklarıyla daha dengeli bir ilişki kurmalarını sağlayacak yaşam modellerini takipçilerinin dikkatine sunmak. Kendine özel bir manifestosu olan Alternatif Anne, geleneksel anneliği ve anne odaklı bir hayatı reddediyor, bu dünyaya bebek getirmek istemeyen kadınların hakkını savunuyor.

uykusuzanneler.com

Uykusuz anneler kulübü

“Uyku, biraz uyku, bütün isteğim buydu...” Yeni anne-babaların durumunu özetleyebilecek en güzel cümle bu olmalı. Uykusuz geçen gecelerden sonra kendinizi yalnız hissedebilirsiniz ama değilsiniz. Uykuyla ilgili her sorunuzun yanıtını bulabileceğiniz Uykusuz Anneler Kulübü, aynı sorunu yaşayan birçok anneyi aynı çatı altında bir araya getirerek bu zor dönemi atlatmalarında yardımcı oluyor. Dilerseniz, ‘sallayarak uyuma’, ‘emerek uyuma’, ‘gündüz uykusu’ gruplarına da katılarak tecrübeli anneler ve uzmanlardan yardım alabilmeniz mümkün.

minigurme.com

Bak sen şu minik gurmeye!

Bebek bakımında en önemli konulardan biri doğru beslenme. Anneler bu konuda geçmişe göre daha bilinçli fakat beslenme sektörü giderek kötüye gidiyor. Peki hangi yemekler pişirerek bebeklerimizi daha doğal, katkısız ve sağlıklı besleyebiliriz? İşte bu site bu soruya yanıt arayan anneler için. Diyetisyen Seçil Kenar, Gıda Teknikeri Ferda Keser, Pazarlama uzmanları Pınar Şeker ve Derya Yöndar ile Yazar Zeynep Fidan’dan oluşan beş kişilik bir ekip yönetiyor. En güzel yanı; beslenme uzmanı onaylı, gıda teknikeri önerileriyle ve anne eli değerek hazırlanmış resimli yemek tarifleri sunulması. Çocuğunuz çorbaları daha mı çok seviyor? O zaman sizin kategoriniz ‘Çorbaseverler’. ‘Etoburlar’, ‘Pilav ve Makarnacılar’ diye liste uzayıp gidiyor. Site, yemek seçen çocuklar için özel tarifler vermekle yetinmiyor, bebeğinizin yemediği şeyleri mutlaka yedirebilecek bir tarif olduğunu söylüyor. Haftalık mönü önerileri de göz atmaya değer.

yesilist.com

Çevre meraklısı anneler

Çoğu anne-baba bir çocuk sahibi olduktan sonra çevreye karşı daha duyarlı bir tavır geliştiriyor. Bu çocuğuna yeşil ve yaşanabilir bir dünya bırakabilmek için içgüdüsel olmalı... yeşilist.com adresi, hayatımızın her alanında çevreye duyarlı nasıl yaşayabileceğimiz konusunda yol gösterirken, anne ve çocuk konularında da faydalı önerilere de yer veriyor. Çocuklu eko-tatil önerilerinden bebek bezleri hakkındaki gerçeklere, çocuk şampuanlarındaki tehlikelerden çevreye dost temizlik malzemelerine kadar ilgi çekici başlıklar sunuluyor. Bu arada organik ürün tavsiyelerine de yer veriliyor.

blogcuanne.com

Toz pembe annelerden değil

Altı yıldan bu yana anne olmanın iniş-çıkışlarını ve gerçek yüzünü paylaşan Elif Doğan’ın bir de ‘Annelik Her Zaman Toz Pembe Değil’ isimli bir kitabı var. Deniz ve Derin isimli iki çocuk annesi olan ve üçüncü çocuğunu bekleyen Elif Doğan, Amerika’da işletme üzerine lisans eğitimi görüp master yaptıktan sonra sivil toplum örgütlerinde kaynak geliştirme uzmanı olarak uzun yıllar çalışmış. Oğlunun doğumuyla birlikte İstanbul’a yerleşen Doğan, profesyonel hayata ara vermiş ve ikinci çocuğunun da doğmasıyla birlikte tamamen blog yazmaya başlamış. Sadece anne olmaktan bunaldığını ve o yüzden bu işe adım attığını söyleyecek kadar samimi... Blog’unda geziden alışverişe, sağlıktan eşler arası ilişkilere kadar her konuda yazıları var. Ayrıca anne itiraflarına, pozitif doğum hikayelerine, gebelik ve lohusa günlüklerine de yer veriyor.

tutumluanne.com

Başka bebekler de faydalansın

Aramıza katılan yeni birey küçük görünse de bir dünya eşyası vardır. O büyüdükçe biz yeni şeyler almaya devam ederiz ve ev ona ait eşyalarla dolar. Üstelik çok hızlı büyüdükleri için çoğu eskimez bile! Bu eşyalar başka anne-babaların ihtiyaç duyduğu şeyler olabilir. İşte bu düşünceyle online bir ikinci el pazarı fikri geliştiren Özden Pusat, Nisan 2013’te bir web sitesi açmaya karar vermiş. Alıcı ve satıcıların ‘güvende’ olabileceği bir altyapıda hazırlanan sitede, hiç kullanılmamış ya da iyi durumdaki anne-bebek-çocuk ürünleri satılıyor. Hem ihtiyaç sahibi olanlara yardımcı olmak hem de evinizde yer açmak istiyorsanız takibe alın.