Ay ay uyku düzeni

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Bebeğin huzurlu bir şekilde uyuduğunu görmek anne-babalar için mutluluk verici bir an. Ancak uyku düzeninin oturması bazı bebeklerde zaman alabiliyor. Peki, bebeklerin ne kadar uykuya ihtiyacı var, aylara göre uyku süresi ne kadar olmalı, uyuma güçlüğü durumlarında neler yapılmalı? İşte yanıtları...

Yazı: Burçin Öztınaz



Yenidoğan

Bebeklerin günün büyük bölümünü uykuda geçirmesi bekleniyor. Uyku süreleri sonunda aç olarak uyanacaktır. Emzirip gerekli bakımlarını yaptıktan sonra tekrar uyutabilirsiniz. Gece-gündüz farkını öğretmek için geceleri daha sessiz olmaya ve odadaki ışığın loş olmasına dikkat edin. Medical Park Trabzon Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Enver İskender, “Yenidoğan bebeklerin beslenme dışında gün boyu uyumaları normaldir. Fakat bebek sürekli olarak hiç uyanmadan sekiz saatten fazla uyuyorsa bebeği kontrol etmek gerekir. Bebeklerin özellikle beslenme saatlerinde uyandırılıp beslenmesi önemli. Eğer uyandırılmazsa kan şekeri düşebilir ya da karbondioksit narkozuna girebilir, bu da hayati tehlike yaratabilir” diyor ve gece doğan bebeklerin annelerine de bir öneride bulunuyor: “Bebek gece doğarsa gündüz uykusu çok olabilir. Bunun düzene girmesi için bir gün bebeği az uyutabilir, uykusunu geceye kaydırabilirsiniz.”



1-3 ay

Yenidoğanlara kıyasla gündüz daha az uyusa da bebeğiniz gününün yaklaşık 16-18 saatini uykuda geçirebilir. Gece uyanmalarından şikayet etmeye başladıysanız, size kötü bir haberimiz var: Gece boyu kesintisiz uyuması için daha çok erken! Çünkü bebeğinizin hala geceleri de beslenmeye ihtiyacı var. Kısacası, uykusuz gecelere devam.



3-6 ay

Bu dönemde bebekler günde toplam 15-16 saat civarında uyur. Gece beslenmeleri azalır, ama bitmez. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Enver İskender, “Bebekler üçüncü ayını doldurduktan sonra bile gece sık sık uykudan uyanabilir. Fakat bu ilk aylardaki kadar sık olmaz. İkinci üç aylık dönemde bebeğin uyku düzeni belirmeye başlayabilir” diyor.



6-9 ay

Tam ‘Yeni yeni uykusu düzene giriyordu’ demeye başladığınız sırada emekleme gibi yeni keşifleri bebeğinizin uyku düzeninin bozulmasına neden olabilir. Bu dönemde uyku süresi 13-16 saat kadardır. Gündüz uykusu 2-3 kez şeklindedir. Bu dönemde bebeğinizi kendi kendine uyuması için cesaretlendirmeye de başlayabilirsiniz. Uykusu geldiğinde yatağına yatırarak kendi kendine uyumasını sağlamayı deneyin.



