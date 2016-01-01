Şubat-Mart 2016 sayısı yine annelerin ve anne adaylarının hayatını kolaylaştıracak bilgilerle dopdolu… İşte dergide yer alan konu başlıklarından bazıları:
- Annelere özel “Yaza hazırlık beslenme programı”
- Üreme sağlığı hakkında bilmeniz gereken her şey…
- Çocuklarda marka bağımlılığı nasıl oluşur, nasıl önlenir?
- Bebeklerde ve çocuklarda göz sağlığı…
-Dünyanın gündemindeki Zika Virüsü hakkında bilinmesi gerekenler…
- Glüten nedir, neden bazılarına dokunur, glütensiz beslenmenin yolları nelerdir? Diyetisyen Banu Kazanç anlattı.
- Anne ve çocuk arasındaki iletişimin anne rahminde başladığını biliyor muydunuz? Bu dönemde nelere dikkat edilmesi gerektiğini Bedenin Şifa Kapıları kitabının yazarı Ebru Demirhan anlattı.
- Ailecek dijital detoksa var mısınız?
- Bebeklerde gözden kaçırılmaması gereken cinsel organ anomalileri…
- Konuşma diyetindeki çocuklar.. Evde bülbül, dışarıda hiç konuşmuyorsa...