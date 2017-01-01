Sağlıktan beslenmeye, modadan okula; anneleri, bebekleri ve çocukları ilgilendiren her detayın yer aldığı dergiden bazı konu başlıkları şöyle:
- Oyuncu Duygu Boztepe, 4 yaşındaki kızı Duru ile Bebeğimle Elele’nin konuğu oldu.
- Hamilelikte kafanıza en çok takılan soruları uzmanlar yanıtlıyor.
- Bu aylarda en sık rastlanan belirtilerden yüksek ateş hakkında her şey…
- 0-36 ay gelişim rehberi…
- Mükemmel anne olmaya çalışmayın, yeterince iyi anne olun.
- Nezle mi grip mi? Belirtileri benziyor, tedavileri farklı.
- Tanıştıralım: Norovirüs Belirtileri neler, nasıl tedavi edililiyor, korunmak için neler yapılmalı?
- Akıllı uslu çocuk gerçekçi bir beklenti mi?
- Moda: Yeni çocuklar kendi tarzlarını kendileri yaratıyor
- Tırnaklarını mı yiyor? Endişelenmeyin ama önleminizi alın.
- Doğum “keşke”ye gelmez. Keşkesiz doğum yaklaşımı, doğum anını herkes için en ideal hale getirmeyi amaçlıyor.
Bebeğimle Elele'nin bir sonraki sayısı ise Mart 2017'de okuyucuları ile buluşacak.