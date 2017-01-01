Bebeğimle Elele’nin Aralık-Ocak-Şubat sayısı bayilerde… Yanında sağlıklı, lezzetli, eğlenceli 50 püre tarifi kitapçığı da okurlarına hediye…

Sağlıktan beslenmeye, modadan okula; anneleri, bebekleri ve çocukları ilgilendiren her detayın yer aldığı dergiden bazı konu başlıkları şöyle:

- Oyuncu Duygu Boztepe, 4 yaşındaki kızı Duru ile Bebeğimle Elele’nin konuğu oldu.

- Hamilelikte kafanıza en çok takılan soruları uzmanlar yanıtlıyor.

- Bu aylarda en sık rastlanan belirtilerden yüksek ateş hakkında her şey…

- 0-36 ay gelişim rehberi…

- Mükemmel anne olmaya çalışmayın, yeterince iyi anne olun.

- Nezle mi grip mi? Belirtileri benziyor, tedavileri farklı.

- Tanıştıralım: Norovirüs Belirtileri neler, nasıl tedavi edililiyor, korunmak için neler yapılmalı?

- Akıllı uslu çocuk gerçekçi bir beklenti mi?

- Moda: Yeni çocuklar kendi tarzlarını kendileri yaratıyor

- Tırnaklarını mı yiyor? Endişelenmeyin ama önleminizi alın.

- Doğum “keşke”ye gelmez. Keşkesiz doğum yaklaşımı, doğum anını herkes için en ideal hale getirmeyi amaçlıyor.

Bebeğimle Elele'nin bir sonraki sayısı ise Mart 2017'de okuyucuları ile buluşacak.

