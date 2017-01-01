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Bebeğimle Elele’nin yeni sayısı bayilerde…

Bebeğimle Elele’nin Aralık-Ocak-Şubat sayısı bayilerde… Yanında sağlıklı, lezzetli, eğlenceli 50 püre tarifi kitapçığı da okurlarına hediye…

Sağlıktan beslenmeye, modadan okula; anneleri, bebekleri ve çocukları ilgilendiren her detayın yer aldığı dergiden bazı konu başlıkları şöyle:
 - Oyuncu Duygu Boztepe, 4 yaşındaki kızı Duru ile Bebeğimle Elele’nin konuğu oldu.
 - Hamilelikte kafanıza en çok takılan soruları uzmanlar yanıtlıyor.
 - Bu aylarda en sık rastlanan belirtilerden yüksek ateş hakkında her şey…
 - 0-36 ay gelişim rehberi…
 - Mükemmel anne olmaya çalışmayın, yeterince iyi anne olun.
 - Nezle mi grip mi? Belirtileri benziyor, tedavileri farklı.
- Tanıştıralım: Norovirüs Belirtileri neler, nasıl tedavi edililiyor, korunmak için neler yapılmalı?
 - Akıllı uslu çocuk gerçekçi bir beklenti mi?
 - Moda: Yeni çocuklar kendi tarzlarını kendileri yaratıyor
 - Tırnaklarını mı yiyor? Endişelenmeyin ama önleminizi alın.
 - Doğum “keşke”ye gelmez. Keşkesiz doğum yaklaşımı, doğum anını herkes için en ideal hale getirmeyi amaçlıyor.
Bebeğimle Elele'nin bir sonraki sayısı ise Mart 2017'de okuyucuları ile buluşacak.

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