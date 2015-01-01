Bebeğimle Elele'nin yeni sayısı çıktı

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Anne ve anne adaylarının dergisi Bebeğimle Elele, dopdolu içeriği ile bayilerde yerini aldı.

İşte Haziran-Temmuz 2015 sayısındaki konulardan bazıları…

- Hamileliğe yaz geldi! Önlemlerinizi alırsanız bu yaz her şey yolunda olacak.

- Çocuklarla tatile gitmek özen ister. Nasıl bir tatil rotası seçilecek, bavula neler konulacak, hangi hastalıklara karşı hazırlıklı olunacak; hepsi tatil sayfalarımızda...

- Bebekler bize muhtaç gibi görünseler de bir konuda bizden çok daha iyiler... Nefes almak! Onun nefesini bozmadan kendi nefesinizi düzeltmen en iyisi...

- Bebekli tatilin vazgeçilmezi olan park yatakları mercek altına aldık.

- “Yaz geldi, tuvalet eğitiminin tam zamanı” mı? Yoksa her çocuk kendi zamanını kendi mi belirler? Uzmanlar anlatıyor.

-Bebek geldi diye seks mazide kalmasın. Ama nasıl?

- Fark yaratan anneler neyi farklı yapıyor?

- Annelerin vicdan azapları... Olmalı mı olmamalı mı?

- Bebeğimle Elele’nin okurlarına bir de hediyesi var: 50 püre kartı... Kaçırmayın!





