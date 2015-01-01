Anne ve anne adaylarının dergisi Bebeğimle Elele, dopdolu içeriği ile bayilerde yerini aldı.
İşte Haziran-Temmuz 2015 sayısındaki konulardan bazıları…
- Hamileliğe yaz geldi! Önlemlerinizi alırsanız bu yaz her şey yolunda olacak.
- Çocuklarla tatile gitmek özen ister. Nasıl bir tatil rotası seçilecek, bavula neler konulacak, hangi hastalıklara karşı hazırlıklı olunacak; hepsi tatil sayfalarımızda...
- Bebekler bize muhtaç gibi görünseler de bir konuda bizden çok daha iyiler... Nefes almak! Onun nefesini bozmadan kendi nefesinizi düzeltmen en iyisi...
- Bebekli tatilin vazgeçilmezi olan park yatakları mercek altına aldık.
- “Yaz geldi, tuvalet eğitiminin tam zamanı” mı? Yoksa her çocuk kendi zamanını kendi mi belirler? Uzmanlar anlatıyor.
-Bebek geldi diye seks mazide kalmasın. Ama nasıl?
- Fark yaratan anneler neyi farklı yapıyor?
- Annelerin vicdan azapları... Olmalı mı olmamalı mı?
- Bebeğimle Elele’nin okurlarına bir de hediyesi var: 50 püre kartı... Kaçırmayın!